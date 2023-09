Gloria Pires exibe a barriga sarada em look mínimo: ‘Gata demais'

Estrela da novela Terra e Paixão, Gloria Pires aparece com look para renovar o bronzeado em seu dia de folga

A atriz Gloria Pires agitou as redes sociais neste sábado, 9, ao mostrar como curtiu o seu final de semana antes das gravações da novela Terra e Paixão, da Globo, na qual interpreta a vilã Irene. A estrela aproveitou o dia tranquilo para renovar o bronzeado e apareceu só de biquíni e uma saída de praia em formato de camisa em novas fotos.

Nas imagens, a beldade deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas impecáveis ao ser flagrada enquanto se ajeitava para descansar ao lado da piscina de sua casa. “Recarregando as energias para mais um sábado de trabalho”, disse ela na legenda.

Nos comentários da foto, ela foi muito elogiada pelos seguidores. “Gente, ela é gata demais né?”, disse a humorista Fabiana Karla. “Linda”, afirmou a atriz Heloisa Perissé. “Muito maravilhosa”, escreveu o repórter Ivo Madoglio.

Vale lembrar que Gloria Pires completar 60 anos de vida há poucos dias e ganhou homenagens de sua família, com direito a mural de fotos e bolo antes de sair para trabalhar. Atualmente, ela dá um show na TV como a vilã Irene na novela Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco, na faixa das 9 da Globo.

View this post on Instagram A post shared by Gloria Pires (@gpiresoficial)

Gloria Pires celebra o casamento da filha mais velha

Há poucas semanas, a atriz Gloria Pires encantou seus seguidores ao mostrar fotos inéditas da cerimônia de casamento de sua filha mais velha, Cleo, com o empresário Leandro D'Lucca. No Instagram, ela abriu um álbum de fotos com momentos de carinho com a herdeira e também imagens da celebração ao ar livre.

“TBT de um domingo superespecial! Ainda ganhamos uma super apresentação inesquecível de Eu e Elas”, disse a mãe coruja na legenda.

Cleo e Leandro D'Lucca se casaram pela terceira vez no último final de semana. Eles realizaram uma cerimônia ao ar livre e de frente para uma cachoeira com a presença de poucos amigos e familiares. Para a ocasião, todos usaram looks brancos ou em tons claros.