60 anos de Glória Pires: atriz é mimada pelos filhos, ganha presentes e parabéns simples

Aniversário de 60 anos de Glória Pires é comemorado nesta quarta-feira, 23; atriz ganhou parabéns ao acordar

A atriz Glória Pires comemora nesta quarta-feira, 23, seu aniversário de 60 anos. Para celebrar a data, os filhos e amigos próximos da estrela surgiram cedinho em sua mansão para celebrar a marca com bolo e parabéns.

Em vídeos publicados nas redes sociais, a artista mostrou que a mesa do café da manhã foi decorada com fotos de vários momentos de sua carreira brilhante. "Gente, olhe essa coleção de fotografias que a galera animada aqui espalhou em cima da mesa", declarou ela emocionada.

Filha da artista, Ana Morais presenteou a mãe com uma garrafinha de água. Ela pulou cedo da cama para vê-la. "E seu presente que você queria, uma garrafinha da água, pra você beber bastante", disse ela.

Outro dos filhos da atriz, Bento Morais também acordou cedinho para dar um abraço e cantar parabéns. Glória Pires ficou impressionada. "Ele acordou sete da manhã pra me dar parabéns. Agora eu vi que eu tenho moral", brincou ela.

A comemoração foi simples e rapidinha porque a atriz teve que sair cedo de casa para gravar nos Estúdios Globo. Glória Pires atualmente vive uma das principais personagens de Terra e Paixão, novela exibida no horário das 9.

Gloria Pires celebra o casamento da filha mais velha

Há poucas semanas, a atriz Gloria Pires encantou seus seguidores ao mostrar fotos inéditas da cerimônia de casamento de sua filha mais velha, Cleo, com o empresário Leandro D'Lucca. No Instagram, ela abriu um álbum de fotos com momentos de carinho com a herdeira e também imagens da celebração ao ar livre.

“TBT de um domingo superespecial! Ainda ganhamos uma super apresentação inesquecível de Eu e Elas”, disse a mãe coruja na legenda.

Cleo e Leandro D'Lucca se casaram pela terceira vez no último final de semana. Eles realizaram uma cerimônia ao ar livre e de frente para uma cachoeira com a presença de poucos amigos e familiares. Para a ocasião, todos usaram looks brancos ou em tons claros.