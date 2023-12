Paolla Oliveira se despede da Globo: 'Não causa mais estranhamento'

Acabou! Paolla Oliveira e a TV Globo rompem o contrato fixo após 18 anos de parceria e a atriz reflete sobre sua trajetória na emissora

A atriz Paolla Oliveira encerrou o contrato fixo de 18 anos com a Globo. A estrela anunciou sua saída da emissora com um post nas redes sociais neste domingo, 3, e refletiu sobre sua trajetória no canal. Além disso, ela comentou sobre como é encerrar um contrato fixo hoje em dia.

"O tal o post do crachá anda tão comum, não é? Eu mesma me questionei se era necessário. E cheguei a conclusão que sim pois, afinal, são 18 anos em que venho construindo uma história na Globo – uma emissora em que agarrei a todas as oportunidades. E com o tempo, nela, construí uma carreira da qual me orgulho muito, resultado de muita entrega e compromisso. Na Globo eu estreei cheia de sonhos – belíssima – em 2005. Logo na minha terceira oportunidade encarei minha primeira protagonista em horário nobre, um salto gigante. Aprendi muito com tudo e jamais me acomodei com as conquistas. Porque sucesso, para mim, é resultado de talento e empenho. Pra dar vida a personagens, a gente tem que ir a fundo, se dominar, buscar coisas novas e compreender o que ainda nem sabemos sobre a gente e nossas emoções", afirmou ela.

Então, ela relembrou seus trabalhos de sucesso e contou que ainda será vista na Globo durante a série Justiça 2, que estreia em breve. "Fui de adolescente, mocinha batalhadora traída pelo irmão, policial linha dura, influenciadora ingênua, mãe de família, garota de programa. Já peguei tirolesa, fui dublê e esbarrei num Emmy. Acabou? Não acabou! Ainda tem a Jordana, de Justiça 2, que logo vocês vão conhecer. E não importa onde eu caia, seja de paraquedas ou não, uma coisa eu sei: seguirei construindo", afirmou.

Por fim, ela falou sobre a despedida. "Encerrar um contrato fixo nos dias de hoje não causa mais estranhamento a ninguém. Mas é claro que coloca as coisas em perspectiva. Reconheço esse ciclo de alegrias e conquistas e não poderia deixar de lado, portanto, meu post do crachá. Foi exatamente como desejei. E como eu trabalhei para que fosse. Obrigada, TV Globo, até já!", declarou.

Paolla Oliveira exibe sua boa forma

A atriz Paolla Oliveira caprichou na escolha do seu look para prestigiar um evento internacional no último final de semana. A estrela foi a uma festa do Globoplay para celebrar o Emmy Internacional e exibiu toda a sua beleza.

Nos bastidores, ela fez fotos de vários ângulos para mostrar o seu look poderoso. Para a noite especial, a morena usou um vestido marrom longo, justo ao corpo e com uma fenda poderosa na perna.

O modelito destacou as curvas impecáveis do corpo dela e também de suas pernas torneadas. Para completar o visual, Paolla usou joias douradas.

Nos comentários do post, os seguidores elogiaram a beleza dela. “Sem palavras”, disse um seguidor. “Belíssima”, escreveu outro. “Linda”, declarou mais um. “Ela é gata”, escreveu outro.