Paolla Oliveira destaca suas curvas em novo look: ‘Sem palavras’

Paolla Oliveira surge deslumbrante ao usar vestido justo e com suas curvas à mostra em novas fotos

A atriz Paolla Oliveira caprichou na escolha do seu look para prestigiar um evento internacional no último final de semana. A estrela foi a uma festa do Globoplay para celebrar o Emmy Internacional e exibiu toda a sua beleza.

Nos bastidores, ela fez fotos de vários ângulos para mostrar o seu look poderoso. Para a noite especial, a morena usou um vestido marrom longo, justo ao corpo e com uma fenda poderosa na perna.

O modelito destacou as curvas impecáveis do corpo dela e também de suas pernas torneadas. Para completar o visual, Paolla usou joias douradas.

Nos comentários do post, os seguidores elogiaram a beleza dela. “Sem palavras”, disse um seguidor. “Belíssima”, escreveu outro. “Linda”, declarou mais um. “Ela é gata”, escreveu outro.

Paolla Oliveira surge com seu pai

A atriz Paolla Oliveira surgiu muito emocionada em sua rede social nesta terça-feira, 03, ao contar que está realizando um desejo antigo de seu pai, José Everardo Oliveira. Com uma pausa em sua agenda agitada de compromissos, a famosa surgiu com ele no Rio Grande do Norte.

Na casa da família dele no lugar, onde ele estava há 13 anos sem visitar, a namorada de Diogo Nogueira gravou os stories e comentou sobre estarem chorando o tempo todo com a oportunidade de reverem os parentes da cidade onde ele nasceu.

"Eu to passando pra dizer, o quanto é bom e gratificante às vezes a gente parar o ritmo frenético vida e fazer alguma coisa que só preenche nossos corações, eu já tava devendo há um tempão pra esse cara aqui ter vindo aqui na cidade dele no Rio Grande do Norte", falou ela.

"A gente tomou café com tapioca, 13 anos que ele não vinha pra cidade, uma choradeira sem fim, uma comilança e eu tô emocionada porque a gente tem que fazer as coisas agora", falou Paolla Oliveira sobre viver intensamente sem deixar para depois as coisas.