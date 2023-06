Claudia Abreu encerra contrato com a Globo após 37 anos

Claudia Abreu deixa a Globo para fazer projeto no streaming. Saiba qual é o próximo trabalho dela!

A atriz Claudia Abreu encerrou o seu contrato com a Globo após 37 anos de parceria. Ela estava na emissora desde 1986 e seu último trabalho foi na série Desalma, do Globoplay. Agora, a artista já tem um novo projeto pela frente.

De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Abreu assinou com o Prime Video, da Amazon, para fazer uma nova série. Ela está no elenco de Sutura, que conta a história de um rapaz que salva a vida de um jovem e é obrigado pelos criminosos de uma comunidade a fazer atendimentos médicos em seus aliados.

Vale lembrar que Claudia Abreu teve uma longa carreira de sucesso na Globo. Ela esteve no elenco de grandes produções, como Barriga de Aluguel, Celebridade e Cheias de Charme.

Claudia Abreu conta sobre o fim do casamento

Recentemente, Claudia Abreu abriu o coração ao comentar sobre o fim do casamento depois de tantos anos com José Henrique Fonseca, com quem teve quatro filhos. "A gente passou 25 anos felizes juntos, realizamos sonhos, tivemos quatro filhos, fizemos uma produtora, mas a vida é movimento. Passei metade dela com ele, mas estar viva é estar aberta às mudanças. Seremos melhores amigos para sempre", disse à Veja Rio.

Ela também explicou na entrevista porque não pretende mais trazer a público sua vida pessoal: "Já somos expostos demais dentro do trabalho, em cena, quando reproduzimos a realidade e as emoções. Então, quando não estou atuando, não faço questão de estar na mídia. Não preciso dar opinião sobre tudo. É mais interessante que o público saiba pouco sobre a minha vida. Assim preservo um mistério. Quero que sintam saudade de mim, não quero que se cansem".

O ex-casal, Claudia e José Henrique, apareceram juntos em uma noite especial na vida da filha mais velha, Maria Maud. Eles posaram juntos na estreia da filha nos palcos. Eles também reuniram os quatro filhos em uma foto: Maria, de 21 anos, Felipa, de 15 anos, Joaquim, de 12 anos, e Pedro, de 10 anos.