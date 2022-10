Claudia Abreu abre o jogo sobre fim de relacionamento com José Henrique Fonseca

A atriz Claudai Abreu e o diretor José Henrique Fonseca ficaram 25 anos juntos e ela falou sobre a separação

Claudia Abreu (52) abriu o jogo sobre o fim de seu casamento! A atriz foi casada com o diretor José Henrique Fonseca por 25 anos, e anunciou o fim do relacionamento no início de outubro. Depois de quase um mês sem abordar o assunto, ela finalmente decidiu esclarecer a situação!

"A gente passou 25 anos felizes juntos, realizamos sonhos, tivemos quatro filhos, fizemos uma produtora, mas a vida é movimento. Passei metade dela com ele, mas estar viva é estar aberta às mudanças. Seremos melhores amigos para sempre", disse à Veja Rio.

Ela também explicou na entrevista porque não pretende mais trazer a público sua vida pessoal:

"Já somos expostos demais dentro do trabalho, em cena, quando reproduzimos a realidade e as emoções. Então, quando não estou atuando, não faço questão de estar na mídia. Não preciso dar opinião sobre tudo. É mais interessante que o público saiba pouco sobre a minha vida. Assim preservo um mistério. Quero que sintam saudade de mim, não quero que se cansem".

Após o termino, o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, deu a notícia em primeira mão, e confirmada pela CARAS Digital com a assessoria de imprensa da artista.

Os dois assumiram o romance em 1997, e nesses 25 anos juntos, Claudia e José tiveram quatro filhos: Maria (21), Felipa (15), Joaquim (12) e Pedro (10). Eles continuam amigos e vão seguir como sócios na produtora Zola Filmes.