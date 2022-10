Claudia Abreu termina o casamento de 25 anos com José Henrique Fonseca

Claudia Abreu se separa de José Henrique Fonseca, com quem teve quatro filhos

CARAS Digital Publicado em 01/10/2022, às 11h35

A atriz Claudia Abreu terminou o casamento com José Henrique Fonseca. A notícia foi dada em primeira mão pelo colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, e confirmada pela CARAS Digital com a assessoria de imprensa da artista.

Os dois ficaram juntos por 25 anos e tiveram quatro filhos: Maria, de 21 anos, Felipa, de 15 anos, Joaquim, de 12 anos, e Pedro, de 10 anos. Eles continuam amigos e vão seguir como sócios na produtora Zola Filmes.

Claudia e José Henrique assumiram o romance em 1997.

Claudia Abreu fala sobre possibilidade de filme de Cheias de Charme

Recentemente, em entrevista para o podcast Papo de Novela, a atriz Claudia Abreu contou que deseja que a história da novela Cheias de Charme, que foi exibida em 2012, tenha uma continuação.

“É claro que a gente adoraria fazer um filme, quem sabe dá certo. O público sempre pediu, sempre ficaram especulando sobre essa possível volta das Empreguetes, Chayene… essa novela que foi tão marcante e querida. A gente também morre de saudades, tomara que dê certo!”, disse ela.