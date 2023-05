Claudia Abreu surge com o ex-marido e os quatro filhos em rara aparição juntos

Claudia Abreu se reúne com o ex-marido, José Henrique Fonseca, e seus quatro filhos para prestigiar o show da filha mais velha, Maria Maud

A atriz Claudia Abreu viveu uma noite emocionante na última terça-feira, 16. Ela foi prestigiar o seu de lançamento do álbum musical de sua filha mais velha, Maria Maud. Inclusive, a jovem contou com o carinho de toda a família.

Abreu reencontrou o seu ex-marido, José Henrique Fonseca, de quem se separou em outubro de 2022 após 25 anos de casamento. Além disso, ela reuniu os quatro filhos em uma foto com o ex: Maria, de 21 anos, Felipa, de 15 anos, Joaquim, de 12 anos, e Pedro, de 10 anos.

Nas redes sociais, a mãe coruja se derreteu ao falar sobre a emoção de ver a filha brilhando nos palcos. "Ontem foi o show de estreia da nossa Maria Maud. Uma vida inteira me atravessou do início ao fim. Nada é mais emocionante do que ver uma filha realizar seu sonho. E melhor, realizando bem, com talento e segurança. Voa, Maria, a vida está só começando! Muito orgulho de você!", disse ela.

Fotos: Paulo Tauil/ AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cláudia Abreu (@claudiaabreu_atriz)

Claudia Abreu fala sobre a separação

Recentemente, Claudia Abreu abriu o coração ao comentar sobre o fim do casamento depois de tantos anos. "A gente passou 25 anos felizes juntos, realizamos sonhos, tivemos quatro filhos, fizemos uma produtora, mas a vida é movimento. Passei metade dela com ele, mas estar viva é estar aberta às mudanças. Seremos melhores amigos para sempre", disse à Veja Rio.

Ela também explicou na entrevista porque não pretende mais trazer a público sua vida pessoal: "Já somos expostos demais dentro do trabalho, em cena, quando reproduzimos a realidade e as emoções. Então, quando não estou atuando, não faço questão de estar na mídia. Não preciso dar opinião sobre tudo. É mais interessante que o público saiba pouco sobre a minha vida. Assim preservo um mistério. Quero que sintam saudade de mim, não quero que se cansem".