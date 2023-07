Saiba quais são os próximos passos de Giovanna Antonelli após saída da Globo!

A atriz Giovanna Antonelli deixou a Rede Globo e já assinou contrato com outra emissora para uma nova produção

Nesta quarta-feira, 5, os próximos passos da vida profissional de Giovanna Antonelli foram revelados. Após sua saída da Rede Globo, a atriz assinou com outra gigante da TV e fará um novo projeto.

De acordo com o site Hugo Gloss, a artista assinou um contrato com a HBO para trabalhar em uma nova produção para o streaming HBO Max. O novo projeto será uma novela intitulada “Beleza Fatal” que tem previsão de estreia para 2024. As gravações da trama começarão a ser gravadas nos próximos meses.

O último trabalho de Giovanna nas telas da Globo foi na novela “Travessia”, escrita por Gloria Perez e em que reviveu sua personagem Delegada Helô, da novela de 2012 “Salve Jorge”. Antonelli voltou a fazer par romântico com Alexandre Nero, que também reprisou seu papel como o advogado Stênio de “Salve Jorge”.

Além de “Travessia” e “Salve Jorge”, Giovanna protagonizou diversas outras novelas como “O Clone”, “Segundo Sol”, “Quanto Mais Vida Melhor”, “Laços de Família” e “A Regra do Jogo”. A atriz está deixando a emissora após 23 anos de casa.

Porém, a notícia da mudança na carreira de Giovanna não vem como surpresa para muitos. No começo de 2021, antes de começar a novela “Travessia”, a atriz já comentava em se afastar das telinhas por um tempo.

"Essa é uma decisão. Eu me aposentaria com 45, daqui a uns dias. Mas como estou em pleno voo, vou dar mais uns cinco anos. Porque estou expandindo várias áreas da minha vida, principalmente a empresarial, e a minha carreira de atriz é uma paixão. Um dos meus maiores prazeres é atuar. Mas, nos próximos cinco anos, eu pretendo pendurar as minhas chuteiras", comentou.

Viagem em família!

Na semana passada, Giovanna Antonelli surpreendeu os seguidores ao compartilhar em seu Instagram fotos de uma viagem que realizou ao lado do marido Leonardo Nogueira para Portugal.

Porém, as férias não acabaram por aí. Giovanna ainda pretende viajar com seus filhos Pietro e as gêmeas Antônia e Sofia. “Eles acabaram de chegar de Portugal nesta semana, e semana que vem, embarcam para os EUA com a família, onde têm casa", detalhou a assessoria da artista.