Giovanna Antonelli fala sobre reviver delegada Helo após 10 anos: ''Se preparem''

A atriz Giovanna Antonelli (46) vai reviver uma de suas personagens marcantes na próxima novela das nove, Travessia. Segundo revelado pela autora, Gloria Perez, a artista será a delegada Helo, de Salve Jorge, novamente.

Nesta quarta-feira, 17, Giovanna Antonelli celebrou a revelação da autora em sua rede social com fotos da personagem. "Agora que vocês já tem o spoiler, eu posso falar! Helo tá prontíssima pra vocês e eu to muito feliz com esse presente da @gloriafperez 10 anos depois!", disse ela.

"Helo significa muito na minha carreira e voltar com ela vai ser um encontro afetivo com o público que curtiu tanto essa história! Então se preparem que a gente vai aprontar muito, vai ter amor, vai ter humor e óbvio, temas incríveis e relevantes como toda novela da Glória! #VemHelo!", falou a atriz.

Nos comentários, os internautas vibraram com a novidade que está por vir. "Maravilhosa! Vai arrasar como sempre!", escreveu Vanessa Giácomo (39) que contracenou com a colega em Filhas de Eva. "Que demais", disse Leticia Spiller (49).

Gloria Perez mostra Giovanna Antonelli caracterizada como Delegada Helô para 'Travessia'

Em seu Instagram, a escritora Gloria Perez compartilhou a primeira foto de Giovanna Antonelli vestida como a Delegada Helô, de Salve Jorge (2012), que volta na próxima trama das nove na emissora, Travessia, com estreia prevista para outubro.

"Giovanna deu vida a algumas das minhas protagonistas mais queridas: a Jade, de O Clone, a Delzuite de Amazônia, e a delegada Helô, que está voltando agora em Travessia", escreveu a autora na postagem.

