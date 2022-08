Gloria Perez mostra Giovanna Antonelli caracterizada como Delegada Helô para 'Travessia'

Autora Gloria Perez divulga primeira foto da atriz Giovanna Antonelli como a Delegada Helô, de 'Salve Jorge', que volta em 'Travessia'

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 08h51

A autora de novelas Gloria Perez (73) usou suas redes sociais para divulgar, em primeira mão, a caracterização de Giovanna Antonelli (46) para a nova novela da TV Globo!

Em seu Instagram, a escritora compartilhou a primeira foto da atriz vestida como a Delegada Helô, de Salve Jorge (2012), que volta na próxima trama das nove na emissora, Travessia, que tem estreia prevista para outubro.

Gloria ainda revelou que Gio deu vida à algumas de suas protagonistas favoritas. Na terça-feira, 16, a novelista recordou os papéis de Giovanna em O Clone (2001), na minissérie Amazônia: De Galvez a Chico Mendes (2007) e em Salve Jorge.

"Giovanna deu vida a algumas das minhas protagonistas mais queridas: a Jade, de O Clone, a Delzuite de Amazônia, e a delegada Helô, que está voltando agora em Travessia", escreveu Gloria na postagem.

Giovanna mudou o visual recentemente para reviver sua personagem icônica de 10 anos atrás na produção substituta de Pantanal. Recentemente, Gloria publicou clique exibindo look da personagem para Travessia e brincou: "Alguém fazendo compras para chegar em #Travessia. Quem será???".

Stenio, papel de Alexandre Nero (52) em Salve Jorge, e a empregada da delegada, Creusa, papel de Luci Pereira (62), também voltarão no projeto.

Veja Giovanna Antonelli como Delegada Helô para a nova novela, 'Travessia':

Gloria Perez presta homenagem para a filha, Daniella Perez

Gloria Perez celebrou uma data especial: o aniversário de sua filha, Daniella Perez (1970 - 1992). A jovem completaria 52 anos se estivesse viva. A escritora prestou linda homenagem ao compartilhar um vídeo reunindo imagens da herdeira desde a infância até o início da vida adulta. Gloria ainda comentou sobre a discussão acerca da série documental do assassinato da bailarina, intitulada Pacto Brutal, produzida pela HBO, que revela detalhes da morte de Daniella, aos 22 anos de idade, vítima do seu então colega de cena em De Corpo e Alma, o ator Guilherme de Pádua, e a esposa na época, Paula Thomaz. "Esse ano, o documentário Pacto Brutal devolveu sua identidade, tirou você do terreno da ficção e resgatou a pessoa real, a pessoa doce, afetuosa, em seu mundo de delicadeza estraçalhado pela ambição e a inveja de um casal de psicopatas. É o seu dia, numa vida - a minha -, em que todos os dias são seus", escreveu Gloria.

