Giovanna Antonelli e Alexandre Nero reviverão personagens de 'Salve Jorge' em nova novela de Glória Perez

Autora Glória Perez confirmou volta do casal Delegada Helô, interpretada por Giovanna Antonelli, e Stenio, papel de Alexandre Nero, em nova novela

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 10h40

A atriz Giovanna Antonelli (46) deixou os fãs nostálgicos ao recordar trabalho ao lado de Alexandre Nero (52) na web!

Os dois fizeram sucesso na pele da Delegada Helô e Stenio na novela Salve Jorge, exibida em 2012, e vão repetir a dose em novo trabalho da autora Glória Perez (73).

A própria Glória confirmou a presença do casal, com os mesmos personagens, em sua nova produção, a novela das nove Travessia, que tem estreia prevista para outubro, após o fim do remake de Pantanal. A empregada da delegada, Creusa, papel de Luci Pereira (62) também voltará no projeto.

Em seu Twitter, Glória Perez escreveu: "O tempo passou, e eles voltam com novos conflitos, novas histórias…", usando a hashtag "Travessia".

A trama, que tratará sobre os prós e contras da tecnologia, como os danos das fake news, marca a volta de Glória em parceria com Mauro Mendonça Filho, como na série Dupla Identidade (2014).

Em seu feed no Instagram, Giovanna Antonelli relembrou cena divertida ao lado de Alexandre Nero em Salve Jorge e compartilhou o post de Glória no Twitter, deixando um recado para a autora: "Um brinde de milhões pra esse comeback!!! @alexandrenero Dona @gloriafperez o que você tá aprontando pra gente hein?!", escreveu Gio, que está no ar com Paula Terrare na novela das sete Quanto Mais Vida, Melhor.

Vale lembrar que na trama os personagens viviam em guerra, mas se acertam e acabam se casando.

Alexandre Nero reage ao tapa de Will Smith em Chris Rock

Recentemente, Alexandre Nero criticou o tapa de Will Smith (53) em Chris Rock (57) durante cerimônia do Oscar 2022."Imagina se todo mundo que se sentir ofendido levantar e dar um tapa na cara do sujeito? Não podemos ser esse tipo de exemplo. Erramos…Will Smith é grande e amado pelo mundo todo. Espero que reconheça o erro, porque não é um bom modelo a se seguir", disse ele em seu Twitter.

Confira a publicação de Glória Perez e Giovanna Antonelli:

O tempo passou, e eles voltam com novos conflitos, novas histórias… #travessiapic.twitter.com/zqM3mJb72y — Gloria Perez (@gloriafperez) March 28, 2022