Giovanna Antonelli faz nova viagem com o marido e família; saiba destino

A atriz Giovanna Antonelli tem curtido o período fora das telinhas após o fim da novela Travessia, em que ela voltou a interpretar a delegada Helô. Ao lado do marido, o diretor Leonardo Nogueira, e da família, ela prepara uma viagem para um destino internacional, segundo informações da assessoria da veterana da Globo.

Segundo informações da equipe de Giovanna Antonelli, a artista acabou de chegar no Brasil, após uma viagem a Portugal ao lado do marido. Apesar do pouco tempo em solo brasileiro, na próxima semana a global já deve embarcar para os Estados Unidos, levando também as filhas gêmeas Antonia e Sofia, e Pietro, já que eles têm uma casa no país.

"Eles acabaram de chegar de Portugal nesta semana, e semana que ve, embarcam para os EUA com a família, onde têm casa", diz o comunicado da assessoria. Em seu perfil do Instagram, Giovanna Antonelli ainda não contou a novidade para os fãs, porém, apareceu bastante nos Stories trabalhando ao lado de Marcella Rica nesta quinta-feira, 29.

Em meados de abril deste ano, o nome do marido de Giovanna Antonelli se tornou assunto ao diretor se envolver em uma polêmica. O programa Balanço Geral, da RecordTV, veiculou uma reportagem em que uma atriz acusava Leonardo de abuso sexual. Após a repercussão, o comunicador se pronunciou em suas redes sociais.

"Amigos, fui vítima de um crime no qual tentaram me extorquir. Desde o ocorrido, todas as medidas legais foram tomadas, inclusive a prisão da pessoa envolvida. A denúncia foi feita por mim, que fique claro. Atualmente o processo criminal está em segredo de justiça", explicou o marido de Giovanna Antonelli sobre a grave acusação.

