Sem maquiagem, Giovanna Antonelli abre álbum de fotos de viagem com o marido e os três filhos

No Dia das Mães, atriz Giovanna Antonelli curte praia com o marido, Leonardo Nogueira, e os três filhos, Pietro, e as gêmeas, Antônia e Sofia

A atriz Giovanna Antonelli (47) encantou seus seguidores neste domingo, 14, no Dia das Mães, ao abrir álbum de fotos de viagem na companhia da família e amigos!

Em seu perfil no Instagram, a artista, que está curtindo dias de descanso em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, após o fim da novela Travessia, publicou uma sequência de registros do final de semana com o marido, o diretor de TV, Leonardo Nogueira, as filhas gêmeas do casal, Antônia e Sofia, e o primogênito Pietro, do relacionamento com Murilo Benício (51) .

Nos cliques, publicados em seu perfil no Instagram, a famosa chamou atenção ao surgir e biquíni e exibindo sua beleza natural sem maquiagem. "O lugar mais incrível é aqui!", escreveu Gio Antonelli na legenda da postagem.

"Feliz Dia das Mães, Gio", desejou Lucy Alves nos comentários do post. "Linda", "Maravilhosa demais", "Coisa linda", "Que lindeza", "Deusa grega", elogiaram ainda.

Confira as fotos de Giovanna Antonelli com a família:

