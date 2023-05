Giovanna Antonelli mostra antes e depois de sua personagem com Alexandre Nero: '10 anos'

Com o fim de 'Travessia', Giovanna Antonelli mostra antes e depois de personagens após 10 anos

A atriz Giovanna Antonelli (47) se despede da delegada Helô pela segunda vez nas novelas da Globo. Nesta sexta-feira, 05, dia que vai ao ar o último capítulo de Travessia, a artista compartilhou fotos de sua personagem, companheira de AlexandreNero (53), não só agora, mas também em Salve Jorge há 10 anos atrás.

Comparando fotos dos personagens de Glória Perez na primeira trama e na novela atual, Giovanna Antonelli celebrou a parceria com o colega e também com Luci Pereira (63).

"Maio 2023 X Maio 2013. 10 anos dessa parceria de sucesso! Obrigada @alexandrenero@oficiallucipereira e @gloriafperez por me ajudarem a contar essa história #Travessia P.S.: me sinto pronta pra próxima", falou a atriz dando esperanças para uma possível terceira vez da delegada nas novelas.

Nos comentários, Alxandre Nero respondeu e agradeceu a colega de trabalho. "Obrigado doida, pelas transgressões, criações, exatidões, tropeços, improvisos, risadas, sinergia e essa energia de 1.743kW. Ps: Será?", disse ele.

Após o fim da novela, Giovanna Antonelli deixará a Globo. A famosa não renovou contrato com a emissora. No final de 2022, a atriz contou que queria dar uma pausa na carreira na TV após Travessia. “Depois de fazer novela durante a pandemia [se referindo à “Quanto Mais Vida, Melhor!”] e emendar com essa novela, que ainda temos um longo caminho a percorrer, quero uma pausa para poder me reciclar, me reinventar e começar tudo de novo. Ainda mais eu que faço milhões de outras coisas”, comentou a atriz à revista Quem.

Veja as fotos:

Giovanna Antonelli e Alexandre Nero falam sobre reviverem casal em novela

O casal tão pedido por Gloria Perez, delegada Helô e advogado Stenio voltou em Travessia. Em coletiva de imprensa da obra, os atores Giovanna Antonelli e Alexandre Nero falaram sobre a oportunidade de reviverem os personagens após 10 anos de sua estreia em Salve Jorge.

Segundo a intérprete da autoridade policial, algumas coisas mudaram com a passagem do tempo, mas ela tentou resgatar muito do que foi feito na primeira trama.

"Não somos mais os mesmo 10 anos depois, eu voltei várias vezes em Salve Jorge buscando cenas, tentando trazer coisas daquela Helô, mandava mensagem pro Nero: 'olha essa cena, vamos ver juntos pra gente retomar coisas'", contou Giovanna Antonelli que animou os fãs ao anunciar a volta da personagem.