Giovanna Antonelli fala sobre pausa na carreira após Travessia: “Me reinventar”

A atriz Giovanna Antonelli planeja fazer uma pausa na carreira após a próxima novela das 21h, Travessia

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 21h06

Nesta segunda-feira, 26, Giovanna Antonelli explicou sua decisão de dar uma pausa em sua carreira de atriz após a próxima novela das 21h, Travessia.

“Depois de fazer novela durante a pandemia [se referindo à “Quanto Mais Vida, Melhor!”] e emendar com essa novela, que ainda temos um longo caminho a percorrer, quero uma pausa para poder me reciclar, me reinventar e começar tudo de novo. Ainda mais eu que faço milhões de outras coisas”, comentou a atriz à revista Quem.

No início do mês, a artista já havia comentado com o mesmo veículo sobre uma pausa na atuação. “Novela vai demorar um tempo para eu voltar a fazer de novo. Essa aí [“Travessia”] pra mim é uma grande despedida”.

Mas antes da despedida, a atriz já está vivendo (ou melhor, revivendo) sua personagem Helô na nova trama de Gloria Perez. Giovanna já havia atuado como a delegada Helô na novela "Salve Jorge" e retorna em Travessia.

“Mas não tinha como não estar participando dessa ideia de fazer a delegada Helô. Para mim, ela merecia esse espaço maior mesmo. A Helô é uma personagem justa, mulher de caráter reto, sempre com sede de Justiça. Eu me sinto representada”, explicou.

De volta!

Com o retorno da delegada Helô, seu interesse amoroso, o advogado Stenio (interpretado por Alexandre Nero) também fará seu retorno em Travessia.

Não somos mais os mesmo 10 anos depois, eu voltei várias vezes em Salve Jorge buscando cenas, tentando trazer coisas daquela Helô, mandava mensagem pro Nero: 'olha essa cena, vamos ver juntos pra gente retomar coisas'", contou Giovanna.