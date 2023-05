Giovanna Antonelli reciclou personagem? Entenda ligação da atriz com Travessia e Salve Jorge

Giovanna Antonelli interpretou mesma personagem em duas tramas da Globo

Com o final da novela Travessia, trama de Gloria Perez (74) que ocupava a faixa das 21h da Globo, a atriz Giovanna Antonelli (47) celebrou a oportunidade de encerrar mais um ciclo com a delegada Helô, personagem já conhecida de outra novela da emissora, que retornou agora como especialista em crimes cibernéticos.

Há cerca de 10 anos, Giovanna Antonelli fazia sucesso na pele da delegada Helô em Salve Jorge (2012-2013), trama também escrita por Perez. Na época, a policial fazia dupla com o personagem Stênio, interpretado por Alexandre Nero (53), que terminaram a história da novela estrelada por Nanda Costa (36) se casando pela segunda vez.

"Não somos mais as mesmas pessoas, mas a história que a Gloria resolveu contar é deles, então temos que resgatá-los também", disse Antonelli na época de estreia de Travessia, em uma entrevista coletiva à imprensa. "Helô ganha uma nova camada que é a investigação dos crimes digitais. Ela tem inspiração em muitas delegadas do Brasil."

Leia também:Giovanna Antonelli mostra antes e depois de sua personagem com Alexandre Nero

Na época, Nero também celebrou o retorno de seu personagem. "A felicidade não funciona o tempo inteiro em novela, precisa de conflito. Por isso a escolha de trazer esses personagens em um outro momento foi muito inteligente. A semente é a mesma, tem a relação de gato e rato, humor e drama, afeto e carinho. Mas a passagem de tempo é inevitável."

GIOVANNA ANTONELLI CELEBRA FIM DA NOVELA TRAVESSIA

Em conversa com a coluna Telinha, do jornalista Zean Bravo, a atriz Giovanna Antonelli celebrou o final de Travessia e o desfecho da trama. Neste retorno da delegada, a artista também lançou tendência com a personagem, que transformou sua bolsa no estilo sling bag em um item de desejo de consumo para muitos. "Foi um trabalho extremamente feliz."

"Foi muito bom trazer essa mulher para os dias de hoje. O reencontro dos personagens foi divertidíssimo. Eu e Nero sempre pensamos em todos os detalhes nas cenas pra mexer com o imaginário do público. E eles são divertidos, sacanas, implicantes, como tantos casais que se conhecem há muito tempo e se amam", completou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Apesar da comemoração por parte do elenco, o fim da novela recebeu algumas críticas devido a abordar tecnologia na trama. O último capítulo da trama de Gloria Perez repercutiu nas redes sociais, e um usuário do Twitter escreveu: "Acho que já podemos torcer para que a Globo nunca mais permita que os autores tentem abordar de novo tecnologia nas novelas, né?".

Como exemplo, o internauta citou Travessia e as novelas Tempos Modernos, Morde & Assopra e Geração Brasil. A publicação teve mais de 6 mil curtidas --e uma delas foi da atriz Leticia Colin. A curtida foi o suficiente para internautas apontarem que ela concorda com a frase, e também não quer mais ver novelas como Travessia na tela da Globo. Ela recebeu apoio de fãs.

Além disso, os telespectadores desaprovaram a aparência do bebê de Chiara (Jade Picon) e Ari (Chay Suede) no último capítulo da novela da Globo, exibido nesta sexta-feira, 5. O rosto do bebê, que nasceu no último capítulo da trama, gerou repercussão na internet após ter sido criado com computação gráfica.

O público não aprovou a aparência do bebê e criticou a cena. Na trama, Chiara apareceu com o bebê no colo pouco após aceitar criá-lo. Na sala da casa do pai, ela revelou o nome da criança, que recebeu o nome do avô, e o rosto do bebê foi revelado, gerando uma repercussão negativa nas redes sociais entre os internautas e fãs da novela.