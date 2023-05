Travessia: Rosto do bebê de Chiara no último capítulo gera comentários

Telespectadores criticam o rosto do bebê de Chiara, que foi criado com computação gráfica, no último capítulo da novela Travessia

Os telespectadores ficaram em choque com a aparência do bebê de Chiara (Jade Picon) e Ari (Chay Suede) no último capítulo da novela Travessia, da Globo. O rosto do bebê gerou repercussão na internet após ter sido criado com computação grávida.

O público não aprovou a aparência do bebê e criticou a cena. Na trama, Chiara apareceu com o bebê no colo pouco após aceitar criá-lo. Na sala da casa do pai, ela revelou o nome da criança, que recebeu o nome do avô, e o rosto do bebê foi revelado.

Nas redes sociais, os internautas fizeram críticas. “Ficou horrível”, disse um. “Que coisa absurda”, afirmou outro. “Mal gosto total substituir um bebê humano por isso”, comentou mais um. “A Globo perdeu contato com mães de recém-nascido para contatar e fazer algumas cenas? Agora é só esses bebês de CGI... É uma vergonha”, declarou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Cena de Grazi Massafera e Jade Picon é elogiada

Também no último capítulo de Travessia, os telespectadores elogiaram a cena comJade Picon (21) e Grazi Massafera (40). Na história, Débora (Grazi Massafera) é a mãe de Chiara (Jade Picon), mas morreu ao dar à luz após um acidente de carro. Chiara cresceu sendo criada por Guerra (Humberto Martins) e sem saber quem era a sua mãe verdadeira. No último capítulo, a jovem descobriu que a mãe morreu e teve um encontro virtual com ela, que foi criado por Cidália (Cássia Kis) e Talita (Dandara Mariana).

A cena repleta de emoção comoveu os internautas, que celebram o encontro das duas atrizes em cena. Inclusive, elas são ex-BBBs e tiveram uma trajetória semelhança. Grazi e Jade estrearam em novelas pouco depois de suas participações no Big Brother Brasil e as duas foram alvos de críticas no início do projeto. Então, os internautas elogiaram o encontro delas em cena.

"Coisa mais linda a Chiara e a Débora! Jade e Grazi coisa mais linda", disse um internauta. "Grazi Massafera passou por muita coisa até ser uma atriz renomada e ver ela apoiando a Jade, até no último momento foi lindo. O que não fizeram pela Grazi, ela fez pela Jade. Duas ex BBB emocionando em cena!", comentou outro. "Que cena da Jade com a Grazi.Jade Picon dominando o último capítulo brilhantemente", escreveu mais um.