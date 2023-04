Giovanna Antonelli não renova o contrato fixo com a Globo

No ar em Travessia, Giovanna Antonelli não renovou o contrato com a Globo e pode participar de projeto no streaming

A atriz Giovanna Antonelli (46) deverá deixar a Globo após o fim da novela Travessia, trama das 9 da emissora carioca. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela não renovou o contrato fixo com a Globo.

Inclusive, a artista estaria em conversa com um serviço de streaming para fazer uma novela para a plataforma online. A equipe de Antonelli contou ela está no ar Travessia com o contrato por obra certa e que ela está recebendo propostas de streamings, mas ainda não assinou nada.

No final de 2022, a atriz contou que queria dar uma pausa na carreira na TV após Travessia. “Depois de fazer novela durante a pandemia [se referindo à “Quanto Mais Vida, Melhor!”] e emendar com essa novela, que ainda temos um longo caminho a percorrer, quero uma pausa para poder me reciclar, me reinventar e começar tudo de novo. Ainda mais eu que faço milhões de outras coisas”, comentou a atriz à revista Quem.

“Novela vai demorar um tempo para eu voltar a fazer de novo. Essa aí [“Travessia”] pra mim é uma grande despedida”, completou.

Giovanna Antonelli grava vídeo com Murilo Benício

A atriz Giovanna Antonelli (46) e o ex-marido, o ator Murilo Benício (51), se divertiram em um novo vídeo para as redes sociais. Nesta sexta-feira, 10, os dois relembraram a parceria deles na novela O Clone, da Globo, na qual interpretaram os protagonistas Jade e Lucas.

Nas redes sociais, Giovanna compartilhou um vídeo dançando com um visual inusitado e mostrou a reação de Murilo, que ficou em choque com a cena. “O Lucas vendo a Jade dançar depois de 20 anos”, disse ela, citando os personagens da novela.