Marido de Giovanna Antonelli nega acusações graves: "Fui vítima de um crime"

Leonardo Nogueira, marido de Giovanna Antonelli, se pronuncia; processo corre em segredo de justiça

Marido da atriz Giovanna Antonelli, o diretor Leonardo Nogueira emitiu uma nota na madrugada desta quarta-feira (22) em que se pronuncia sobre os boatos que estão circulando.

Em um comunicado em seu perfil, ele disse que é a vítima da história. "Amigos, fui vítima de um crime no qual tentaram me extorquir. Desde o ocorrido, todas as medidas legais foram tomadas, inclusive a prisão da pessoa envolvida. A denúncia foi feita por mim, que fique claro. Atualmente o processo criminal está em segredo de justiça", começou ele.

Segundo ele, a notícia veiculada pela mídia não é verdadeira. "Hoje a informação chegou de forma mentirosa, tendenciosa e maldosa na imprensa. Por isso, venho me pronunciar da forma mais transparente, como sempre fui, para evitar mais erros e fake news. Agradeço o carinho de amigos e da minha família, o meu bem maior, que segue unida como sempre foi", completou.

O caso envolvendo Leonardo Nogueira foi revelado pelo Balanço Geral, da Record. Os dois são casados há mais de dez anos e tem duas filhas, as gêmeas Antonia e Sofia. Os dois são discretos sobre a vida íntima e raramente aparecem na web.

REENCONTRO EM CLIMA DE FAMÍLIA FELIZ

Em um momento raro e inédito, a atriz Giovanna Antonelli (46) e o ex-marido, o ator Murilo Benício (51), se divertiram em um novo vídeo para as redes sociais. Nesta sexta-feira, 10, os dois relembraram a parceria deles na novela O Clone, da Globo, na qual interpretaram os protagonistas Jade e Lucas.

Nas redes sociais, Giovanna compartilhou um vídeo dançando com um visual inusitado e mostrou a reação de Murilo, que ficou em choque com a cena. “O Lucas vendo a Jade dançar depois de 20 anos”, disse ela, citando os personagens da novela.