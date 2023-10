Flávia Alessandra encerra o contrato de 34 anos com a Globo: ‘Acordo'

Flávia Alessandra deixa a Globo e já assina contrato com serviço de streaming. Saiba qual é o novo projeto dela

A atriz Flávia Alessandra encerrou o seu contrato de 34 anos de trabalho com a Globo. Depois de várias novelas e uma carreira sólida, ela deixou a emissora de TV para assinar com o streaming. Inclusive, ela já sabe qual é o seu novo projeto profissional.

A notícia foi dada para os fãs pela própria artista por meio de um vídeo nas redes sociais, no qual ela informou sobre o fim da parceira com a Globo e o novo contrato com a Amazon Prime para trabalhar ao lado do marido, o apresentador Otaviano Costa.

"Chegou ao fim o meu contrato com a TV Globo, por mútuo acordo, depois de 34 anos lindamente bem vividos, com personagens eternizados. Sou muito grata e de portas abertas para ambos os lados em um futuro, quem sabe. Mas agora eu venho uma notícia que eu acabei de assinar o meu contrato para apresentar um programa na Amazon com o Otaviano, o Temptation Island. é um novo ciclo se abrindo e que eu estava querendo dividir com vocês. A gente já começa a filmar nesse mês”, disse ela.

A equipe da atriz também divulgou um comunicado sobre o fim do contrato dela com a Globo. “Fecho este ciclo com a TV Globo com muito carinho e gratidão. Fiz muitas personagens incríveis em mais de 20 novelas e séries, e tenho uma história maravilhosa com a emissora. Agora é a hora de fazer algo que nunca havia conseguido colocar em prática. Todo esse movimento é muito óbvio, diante da enorme transformação em minha carreira, negócios e vida, nos últimos anos. Muita coisa mudou, o mercado mudou e eu também mudei. Vai ser muito divertido fazer esse reality ao lado do meu amor. Preparem-se pois vem aí a Flávia apresentadora!”, contou ela.

Vale lembrar que a última novela da atriz Flávia Alessandra na Globo foi Salve-se Quem Puder, exibida entre 2020 e 2021.

Flávia Alessandra foi flagrada na praia neste mês

A atriz Flávia Alessandra aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro neste domingo, 10, para renovar o bronzeado ao ar livre. A musa foi flagrada no início da tarde na praia da Barra da Tijuca junto com sua filha caçula, Olivia, fruto do casamento com o apresentador Otaviano Costa.

A artista foi vista só de biquíni vinho enquanto voltava de um banho no mar. Nas fotos, ela foi flagrada de frente e de costas, ostentando sua beleza em vários ângulos. Por sua vez, Olivia optou por ficar na cadeira de praia mexendo no celular.

Vale lembrar que Flávia apareceu pela última vez nas telinhas da Globo em 2021 na novela ‘Salve-se Quem Puder’, como a personagem 'Helena’. Atualmente, a atriz usa as redes sociais para dividir trabalhos publicitários e sua rotina com o marido e suas duas filhas, Giulia Costa, que está com 23 anos, e Olivia Costa, que está com 12 anos.

Fotos: Dilson Silva / AgNews