Flávia Alessandra renova o bronzeado em dia na praia com a filha caçula

Em domingo de sol, Flávia Alessandra é flagrado na praia com a filha caçula

A atriz Flávia Alessandra aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro neste domingo, 10, para renovar o bronzeado ao ar livre. A musa foi flagrada no início da tarde na praia da Barra da Tijuca junto com sua filha caçula, Olivia, fruto do casamento com o apresentador Otaviano Costa.

A artista foi vista só de biquíni vinho enquanto voltava de um banho no mar. Nas fotos, ela foi flagrada de frente e de costas, ostentando sua beleza em vários ângulos. Por sua vez, Olivia optou por ficar na cadeira de praia mexendo no celular.

Vale lembrar que Flávia apareceu pela última vez nas telinhas da Globo em 2021 na novela ‘Salve-se Quem Puder’, como a personagem 'Helena’. Atualmente, a atriz usa as redes sociais para dividir trabalhos publicitários e sua rotina com o marido e suas duas filhas, Giulia Costa, que está com 23 anos, e Olivia Costa, que está com 12 anos.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Flávia Alessandra impressiona ao abrir álbum de fotos em banheiro

Recentemente, atriz e apresentadora Flávia Alessandra encantou a web ao compartilhar um ensaio fotográfico pra lá de inusitado. É que a loira decidiu ousar e abriu sua intimidade com seus mais de 11 milhões de seguidores ao posar diretamente de um banheiro luxuoso em Londres, na Inglaterra.

Nos registros, a esposa do ator e apresentador Otaviano Costa dá um show de beleza ao surgir com um vestido preto justo, com um recorte na região do ombro. A estrela também apostou em uma meia calça preta. Ela fez caras e bocas e caprichou nas poses enquanto se apoiava na pia do banheiro, que tem uma decoração vintage. "Flagrada: Flávia Alessandra é vista no banheiro de Londres", brincou. Veja as fotos!