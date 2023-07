Flávia Alessandra impressiona ao abrir álbum de fotos em banheiro: “Flagrada”

Atriz e apresentadora Flávia Alessandra rouba a cena ao publicar cliques em banheiro durante viagem a Londres

Nesta quinta-feira, 27, a atriz e apresentadora Flávia Alessandra encantou a web ao compartilhar um ensaio fotográfico pra lá de inusitado. É que a loira decidiu ousar e abriu sua intimidade com seus mais de 11 milhões de seguidores ao posar diretamente de um banheiro luxuoso em Londres, na Inglaterra.

Nos registros, a esposa do ator e apresentador Otaviano Costa dá um show de beleza ao surgir com um vestido preto justo, com um recorte na região do ombro. A estrela também apostou em uma meia calça preta. Flávia fez caras e bocas e caprichou nas poses enquanto se apoiava na pia do banheiro, que tem uma decoração vintage.

A apresentadora, inclusive, fez questão de adicionar uma foto do sanitário para brincar com os seguidores: “Flagrada: Flávia Alessandra é vista no banheiro de Londres”, ela escreveu na legenda do clique. Mas se engana quem pensa que os registros intimistas não agradaram os fãs, já que eles deixaram muitos elogios nos comentários.

“Linda até no banheiro”, escreveu um seguidor. “Isso que é intimidade”, brincou mais uma. “Perfeita demais, até no banheiro”, comentou outra admiradora. O marido da estrela, Otaviano, também fez questão de elogiar a amada: “Dessa loira do banheiro eu não tenho medo não!!”, ele brincou com as fotos de Flávia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Vale lembrar que Flávia e Otaviano estão casados há quase 17 anos! O casal tem como fruto da relação a pequena Olívia, que está com 12 anos. Além disso, a atriz também é mãe da cineasta Giulia Costa, fruto do antigo relacionamento com o diretor Marcos Paulo, que faleceu em 2012.

Flávia Alessandra compartilha foto antiga com primogênita:

Antes de chegar em Londres, Flávia Alessandra curtiu o melhor do verão europeu em Roma, capital da Itália, acompanhada do marido, o apresentador Otaviano Costa, e da filha caçula, Olívia. Faltou a primogênita da atriz, Giulia, que já visitou a cidade com a mãe em 2009. Pelas redes sociais, a artista resgatou uma foto antiga da viagem com a filha.