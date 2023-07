Em Roma, Flávia Alessandra compartilha foto antiga com primogênita

De férias em Roma, Flávia Alessandra relembrou antiga viagem com a filha mais velha, Giulia Costa

Flávia Alessandra está curtindo o verão europeu em Roma, capital da Itália. A atriz e apresentadora está acompanhada do marido, o apresentador Otaviano Costa, e da filha caçula, Olívia. Juntos, eles visitaram os pontos turísticos da clássica cidade italiana e se divertiram em restaurantes.

Contudo, a viagem em família não foi a primeira passagem de Flávia em Roma. Em 2009, a atriz visitou a Itália com sua primogênia, Giulia Costa, fruto de seu relacionamento com o diretor Marcos Paulo. E é claro que ela não deixou de lembrar da filhona em sua mais nova visita ao país.

Nesta quinta-feira, 19, Flávia abriu o álbum de fotos da viagem e aproveitou para compartilhar um clique com Giulia, que tinha 9 anos na época, na sexta foto. "Despedindo de ROMA que é AMOR ao contrário e morrendo de saudades de você, Giulia", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Nos comentários, Giulia mandou uma linda mensagem para a família. "Amo muito vocês!", escreveu a artista. "A Giulia está presente mesmo não estando na viagem", comentou fã, que recebeu resposta de Flávia Alessandra. "Sempre, né?", disse a atriz.

Confira a publicação:

Giulia Costa revela vício em alimento do condomínio

Aatriz e cineasta Giulia Costa fez uma revelação e tanto para seus seguidores! Em suas redes sociais, ela apareceu contando que é viciada em pipoca e que comprou todo o milho que estava disponível no mercadinho do seu condomínio. Em seguida, ela pediu desculpas aos seus vizinhos que podem se sentir prejudicados por conta de suas compras excessivas.

“Aqui, no meu condomínio, tem aqueles mercadinhos sem atendente, você pega e você mesmo paga, é muito bom. E tem coisas básicas, dentre elas, milho para pipoca. Então, se tem alguém que me segue e mora no mesmo condomínio que eu, e o milho toda hora acaba, me perdoa, sou eu! Eu sou a culpada!”, admitiu a cineasta, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Ontem eu fui lá, tinham dois pacotes de milho, eu comprei os dois. Me perdoa, gente, eu acabo com o milho sempre! Eu sou viciada em pipoca, viciada! E esse tempo [nublado e chuvoso] não ajuda”, completou Giulia Costa.