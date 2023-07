Giulia Costa revela vício em alimento do condomínio e se desculpa com vizinhos

Atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, enfrenta dilema toda vez que se depara com alimento no supermercado privativo

Nesta quinta-feira, 19, a atriz e cineasta Giulia Costa fez uma revelação e tanto para seus seguidores! Em suas redes sociais, a influenciadora digital filha da atriz Flávia Alessandra apareceu contando que é viciada em pipoca e que comprou todo o milho que estava disponível no mercadinho do seu condomínio e pediu desculpas aos seus vizinhos que podem se sentir prejudicados por conta de suas compras excessivas.

“Aqui, no meu condomínio, tem aqueles mercadinhos sem atendente, você pega e você mesmo paga, é muito bom. E tem coisas básicas, dentre elas, milho para pipoca. Então, se tem alguém que me segue e mora no mesmo condomínio que eu, e o milho toda hora acaba, me perdoa, sou eu! Eu sou a culpada!”, admitiu a cineastas, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Ontem eu fui lá, tinham dois pacotes de milho, eu comprei os dois. Me perdoa, gente, eu acabo com o milho sempre! Eu sou viciada em pipoca, viciada! E esse tempo [nublado e chuvoso] não ajuda”, completou Giulia Costa.

Giulia Costa surge com a irmã mais velha, que é filha de Renata Sorrah e Marcos Paulo

A atriz Giulia Costa, que é filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo, surpreendeu os fãs ao mostrar um álbum de fotos com uma de suas irmãs mais velhas, a médica Mariana Sochaczewski – que é fruto da relação da atriz Renata Sorrah com o diretor falecido Marcos Paulo.

Nas imagens, elas apareceram juntas e se divertindo em vários momentos. Na legenda, Giulia contou sobre a admiração que sente pela irmã. “Dia do maior pedaço do papai em mim. Obrigada por compartilhar histórias de vocês comigo e me fazer viver um pouquinho mais com ele. Obrigada por ser a irmã mais velha que puxa minha orelha quando necessário e que me mostra que eu sempre mereço mais do que eu penso…", iniciou ela.

