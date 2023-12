Regina Casé perde contrato com a Globo após 40 anos: "Nunca deixei de trabalhar"

Regina Casé perde contrato com a Globo após 40 anos; ela agora passa ao time de atores que recebe por obra na emissora; veja

A atriz Regina Casé anunciou nesta terça-feira, 5, que acaba de encerrar seu contrato fixo com a Globo. No time de estrelas da emissora há mais de 40 anos, ela agora só vai ganhar por obra trabalhada.

Nos últimos cinco anos, uma grande reestruturação no modelo de contratos tem mudado a relação dos artistas com o canal. "Estou na Globo há mais de 40 anos, nunca deixei de trabalhar, tanto dentro como fora da emissora, quando em cinema e teatro. De lá para cá, vivi diversos momentos, diversas mudanças de gestão, formas de trabalhar e fazer. Encaro com muita naturalidade cada um desses momentos", contou ela ao jornal 'O Globo'.

A atriz esclareceu que após a mudança ainda segue com ao menos dois projetos engatilhados. "Houve uma mudança no modelo de contrato da Globo, mas é como se não houvesse, porque continuo trabalhando aqui e fora. Fechamos o ano com um sucesso estrondoso da Zoé em "Todas as flores" e com a volta de Dona Lurdes, que, de tão querida, seguiu a vida, de uma novela para um filme, que será lançado ano que vem no cinema e em todas plataformas da Globo. Também começo 2024 com dois novos projetos já programados na própria TV Globo. Continuo também com projetos fora, agora até com mais flexibilidade, dentre eles três filmes, todos já com data marcada para rodar. É a vida sendo vida. E que a vida, vida seja", declarou.

24 ANOS DE CASAMENTO

Regina Caséusou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 30, ela completou 24 anos de casada com Estêvāo Ciavatta, e para celebrar mais um ano de união, ela recordou algumas fotos do dia do casamento com o amado e se declarou.

"Yoyô e Yayá! Sim! Esses somos nós 24 anos atrás! Numa manhã de 30 de outubro de 1999 na Igreja de N S da Glória do Outeiro dissemos um sagrado SIM! De lá pra cá, já descemos aos mais profundos vales do medo e subimos as mais altas montanhas da felicidade…", disse a atriz no começo do texto.