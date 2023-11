Regina Casé comemora aniversário de casamento com Estêvāo Ciavatta: "Seguimos juntos"

A atriz Regina Casé recordou as fotos do seu casamento ao comemorar 24 anos de união com Estêvāo Ciavatta

Regina Caséusou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 30, ela completou 24 anos de casada com Estêvāo Ciavatta, e para celebrar mais um ano de união, ela recordou algumas fotos do dia do casamento com o amado e se declarou.

"Yoyô e Yayá! Sim! Esses somos nós 24 anos atrás! Numa manhã de 30 de outubro de 1999 na Igreja de N S da Glória do Outeiro dissemos um sagrado SIM! De lá pra cá, já descemos aos mais profundos vales do medo e subimos as mais altas montanhas da felicidade…", disse a atriz no começo do texto.

E completou a declaração. "Seguimos juntos remando forte quando as águas estão turbulentas e flutuando serenos e alegres quando vem a calmaria. 'O coração dele batia que nem louco e sim eu disse sim eu quero SIM!' Te amo."

Nos comentários, Estâvão também celebrou mais um ano de casado com Regina. "Ô Yaya, que benção esse nosso amor!!! Quem poderá decifrar a força desta nossa união?! 24 anos depois eu digo. SIM! SIM! SIM!", escreveu ele.

Regina e Estêvão, vale lembrar, são pais de Roque, de 10 anos. A atriz também é mãe de Benedita Zerbini, de 34 anos, de seu primeiro casamento com o artista plástico Luiz Zerbini.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Regina Casé surge como Dona Lurdes em bastidores de filme

Entre 2019 e 2021, a atriz e apresentadora Regina Casé viveu um dos papéis mais icônicos de sua carreira, Dona Lurdes, protagonista da novela da Globo, Amor de Mãe. E na última quarta-feira, 25, a artista surpreendeu ao surgir caracterizada como sua personagem no seu perfil oficial do Instagram.

Com direito a vestido florido, bolsa transversal e óculos de grau, ela anunciou o retorno de Lurdes ao mostrar os bastidores de seu novo filme. "SIM!!! Ela está de volta!! Já pensou um filme com a vida da Dona Lurdes, pós Amor de Mãe?? É isso. Vem aí o Diário da Dona Lurdes! Vai passando aí no carrossel para você ver os vídeos e como ela foi recebida de volta, todo mundo morrendo de saudades, eu principalmente", escreveu a atriz na legenda da publicação. Saiba mais!