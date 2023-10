Regina Casé surge como Dona Lurdes e mostra bastidores do filme de 'Amor de Mãe'

Regina Casé surge caracterizada como Dona Lurdes, de 'Amor de Mãe', e mostra bastidores de filme spin-off da novela; confira!

Entre 2019 e 2021, a atriz e apresentadora Regina Casé viveu um dos papéis mais icônicos de sua carreira, Dona Lurdes, protagonista da novela da Globo, Amor de Mãe. E nesta quarta-feira, 25, a artista surpreendeu ao surgir caracterizada como sua personagem no seu perfil oficial do Instagram.

Com direito a vestido florido, bolsa transversal e óculos de grau, Regina anunciou o retorno de Lurdes ao mostrar os bastidores de seu novo filme. A produção será um spin-off do sucesso e contará o que aconteceu com a sua personagem após o fim da novela.

"SIM!!! Ela está de volta!! Já pensou um filme com a vida da Dona Lurdes, pós Amor de Mãe?? É isso. Vem aí o Diário da Dona Lurdes! Vai passando aí no carrossel para você ver os vídeos e como ela foi recebida de volta, todo mundo morrendo de saudades, eu principalmente", escreveu a atriz na legenda da publicação.

A famosa ainda mostrou alguns figurinos novos de sua personagem e deu detalhes de seu reencontro com a equipe de Amor de Mãe. "Olha quem está voltando gente! Dona Lurdes, está voltando com sua toalhinha", brincou Regina, que foi até os Estúdios Globo para fazer testes de maquiagem, cabelo e figurino para o spin-off.

Ela ainda deu detalhes do enredo do filme e garantiu diversão para todos. "Gente, é claro que vai ter emoção, porque os filhos estão saindo de casa, é um outro momento da vida dela… mas o roteiro está engraçadíssimo!", contou.

Regina também se mostrou grata pelo retorno e admitiu que está ansiosa para esse reencontro com a protagonista. "Eu queria mais uma vez agradecer em meu nome e de vocês à @manueladiasautora, autora, por esse presentão que ela deu para a gente! Que delícia essa Dona Lurdes! Vocês vão vê-la namorando, viajando… Está todo mundo bem animado por aqui. E vocês, quem está doido para ir ao cinema acompanhar isso tudo??", finalizou.

Confira a publicação: