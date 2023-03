Programas da Globo ignoram BBB 23 e internautas percebem: ''Tomando alguma providência''

Acostumados com resumo do BBB nos programas da Globo, internautas reclamam após emissora ignorar últimos acontecimentos do reality

Os últimos acontecimentos no BBB 23 envolvendo a estrangeira Dania Mendez estão dando o que falar nas redes sociais, contudo, a Globo não apenas não comentou os episódios polêmicos de acusação de assédio, como também nem tocou em nenhum assunto envolvendo o reality.

A mudança brusca na programação foi logo percebida pelos telespectadores, que estão acostumados com resumo da casa mais vigiada do Brasil no Encontro e depois no Mais Você com Ana Maria Braga.

"Todo dia tem resumo do BBB nos programas Encontro e Mais Você e hoje não falaram nada... Ou a Globo vai passar pano pro assunto da festa, ou estão tomando alguma providência", opinou uma internauta.

"Senhora Globo não exibiu nada sobre os acontecimentos do BBB23 nem no Encontro, nem no Mais Você", perceberam outros. "Encontro e Mais Você se omitiram com os fatos ocorridos pela manhã sobre assédio de Mc Guimê e Cara de Sapato sobre Dania Mendez", repararam outros a falta do assunto na programação.

Na madrugada desta quinta-feira, 16, a intercambista Dania Mendez recebeu uma "mão boba" de Mc Guimê, cantor casado com Lexa. A funkeira se pronunciou sobre o assunto e se mostrou arrasada com a situação. Além dele, Cara de Sapato também está sendo acusado de assédio na internet, inclusive a equipe do atleta se pronunciou e pediu desculpas.

Mc Guimê passa a mão em mexicana e Lexa reage: ''Não tô bem''

A entrada da mexicana Dania Mendez na casa do BBB 23 agitou os brothers nesta quarta-feira, 15. Durante a festa do líder, a intercambista protagonizou um momento meio tenso com o líder Mc Guimê. Isso porque, ele acabou passando a mão na artista.

Na rede social, vários perfis de fofoca compartilharam o momento da mão boba do cantor e a repercussão não foi boa, já que além de ter feito o ato desrespeitoso com a mexicana, ele é casado com a funkeira Lexa, pessoa que o defende desde o início do reality e puxa torcida para ele.

“Olha pra mim! Você está passando do ponto!”, alertou a atriz Bruna Griphao ao brother tentando impedir que ele continuasse com o comportamento. Em resposta ele falou um palavrão: “F*da-se!”.

