BBB23: Sisters se mobilizam para evitar que Guimê traia Lexa: "Eu vou te falar"

Sisters se mobilizam após rapper passar dos limites em festa; veja os vídeos

O comportamento de MC Guimê durante a madrugada na Festa do Líder preocupou os colegas de confinamento que resolveram interferir. É que o rapper pegou pesado na bebida e começou a se aproximar de Dania Mendez.

Pensando em Lexa, esposa do cantor que está aqui fora, eles fizeram de tudo para tentar impedir que o pior pudesse acontecer

"Eu vou te falar mais uma vez e não vou falar mais. Eu não posso fazer nada por você, mas só você pode se cuidar", declarou Aline Wirley puxando o brother para um cantor.

No mesmo momento, foi a vez de Bruna Griphao lembrar que ele estava passando dos limites e pedir calma. "Para de chutar as coisas", pediu ela.

Minutos depois, Ricardo Alface também puxou Guimê e Dania e citou diretamente Lexa. "A mulher desse cara é a mais "braba" do Brasil", disse ele. O rapper então afirmou que os dois só eram amigos. A situação gerou revolta nas redes sociais, já que muitos consideraram que o cantor foi além de qualquer limite.

Veja:

Aline alertando o Guimê por ele estar passando do ponto. #BBB23pic.twitter.com/jWCuCW6Mb5 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 16, 2023

LEXA SE PRONUNCIOU

Horas depois do ocorrido, Lexa tirou de seu perfil no Instagram a frase "Team Guimê", que significa sua torcida para o esposo e se pronunciou em seu Twitter dizendo que está abalada e por isso irá se afastar por um tempo.

"Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", contou ela como tem sido sua vida desde que o parceiro entrou para o reality.