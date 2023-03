BBB 23: Equipe de Cara de Sapato se pronuncia após suposto assédio: ''Rever comportamentos''

Após episódio com Dania Mendez, equipe de Cara de Sapato emite nota de desculpas à participante e sua família

A equipe de Cara de Sapato emitiu uma nota nesta quinta-feira, 16, pedindo desculpas pelo comportamento do lutador na última festa do líder, em que o brother acabou se excedendo ao tentar ficar com a mexicana Dania Mendez.

Na rede social, o atleta tem sido acusado de assédio após prender a estrangeira na cama com alguns tipos de golpes de luta. Inclusive, no momento da "brincadeira", ele levou um "atenção" da produção para parar com o ato.

Em resposta, a equipe de Sapato emitiu uma nota lamentando o ocorrido e se retratando. "Sobre a madrugada: sabemos que certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira. Por isso, nossas sinceras desculpas à Dania e sua família pelos acontecimentos", disseram.

Também falaram que irão alertar o atleta. "Quando sair da casa e ver essas imagens, Sapato vai precisar entender o que aconteceu, rever comportamentos, se desculpar e aprender que há limites que não podem ser ultrapassados", prometeram.

Equipe de Cara de Sapato emite pedido de desculpas; veja:

Beijo de Sapato e Dania Mendez afeta Amanda e affair da mexicana lá fora

Após semanas "shippando" Cara de Sapato e Amanda, os fãs do casal tiveram suas esperanças acabadas na madrugada desta quinta-feira, 16, quando o brother deu um beijo e foi para o edredom com Dania Mendez, a mexicana intercambista.

Mesmo tendo saído do Quarto Fundo do Mar quando o lutador trocou carinhos com a artista, a médica acabou vendo o momento e reagiu.

"Eu vi!”, disse a sister, enquanto fez uma mímica de beijo com as mãos. “Viu nada. Bitoquinha de amigo”, Cara de Sapato conta para a amiga.

Mais tarde, no Quarto Fundo do Mar, onde a mexicana escolheu para dormir, os brothers se despediram para dormirem. Amanda avisou que deixaria o cômodo para deitar no Quarto Deserto. Cara de Sapato então continuou no quarto azul com a affair e foi deitar com ela. O lutador até usou o edredom para disfarçar. Antes de fechar a porta, Amanda comentou que ele não precisava esconder nada: "Sapato, a gente já viu".

