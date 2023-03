BBB 23: Amanda fica arrasada ao Sapato deixá-la para dormir com mexicana: ''Livramento''

Após Cara de Sapato ir para outro quarto dormir com Dania Mendez, Amanda fica arrasada; veja o momento

O beijo de Cara de Sapato e Dania Mendez afetou bastante gente. Inclusive, a sister Amanda se mostrou bem abalada após ver que o lutador iria dormir no Quarto Fundo do Mar com a mexicana na madrugada desta quinta-feira, 16.

Apesar de ter levado o beijo dos dois na brincadeira, a médica apareceu meio afetada depois do brother deixá-la sozinho no Quarto Deserto. As imagens do momento repercutiram na rede social e os fãs do suposto casal do BBB 23 ficaram desacreditados.

E a decepção com a ficada dos dois não ficou apenas no Brasil. Lá fora, em La Casa de Los Famosos, o affair da mexicana, o ator Arturo Carmona, ficou triste ao ver as cenas. A ex-BBB Key Alves, que está fazendo o intercâmbio por lá, até criticou a participante pelo comportamento dela com Sapato no BBB 23.

Nos comentários do vídeo, publicado pela conta Otariano, os internautas logo criticaram a situação. "O nome disso é livramento, Amandinha", falaram. "Pediu um sinal para Deus e ele mandou livramento, ela agradeceu", disseram outros. "Pior que isso, é o Sapato que só quer saber dela para ser ajudado em momento difíceis, e na hora da “curtição” largou na primeira oportunidade", opinaram.

Veja o momento de Amanda abalada:

Cara de Sapato dá beijo em mexicana e vai para o edredom

Interessado pela influencer, o lutador ficou por perto dela e em certo momento resolveu dar uma investida na moça. A tentativa de beijo aconteceu durante a festa do líder Mc Guimê quando foram para o Quarto Fundo Mar, local onde está as malas dela e onde ela irá dormir.

"Todas as mulheres te olham", disse Dania Mendez para Sapato, que mais cedo a recepcionou fazendo até um lanchinho na cozinha. Não entendendo o espanhol da artista, ele pediu para Domitila explicar o que ela havia fala.

"Tentei dar uma bitoca nela, mas levei um fora", lamentou o lutador de MMA. Pouco depois, Dania Mendez entrou no Quarto Fundo do Mar com Domitila Barros, Cara de Sapato, Marvvila, Cezar e Amanda. O lutador abraçou Dania, e Amanda brincou com os dois: “Sapatito? Bitoco?”.

Abraçado com a mexicana, ele dá um selinho logo após a médica deixar o quarto. Dania Mendez então brincou: “Sapato atrevido!”.

Apesar de ser apenas um beijinho de amigos, como dito pelo brother, eles acabaram indo para o edredom dar continuidade nas carícias. Veja o momento aqui.