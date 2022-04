Sorridente, a Rainha Elizabeth retoma seus trablhos reais após uma pausa no seu aniversário

A Rainha retomou suas atividades reais após ter feito uma pausa para comemorar seu aniversário de 96 anos

A Rainha Elizabeth II(96) está de volta aos trabalhos reais após ter feito uma pausa para descansar e celebrar seu aniversário!

Nesta quinta-feira, 28, a monarca se encontrou com o presidente da Suíça Ignazio Cassis (61) e sua esposa Paola. A matriarca da Família Real, que recentemente apenas ia para eventos com uma bengala e já chegou a receber um carrinho de golfe para se locomover, chegou ao encontro caminhando sem nenhuma ajuda.

Muito sorridente, Elizabeth II usava um vestido azul estampado e seu colar de pérolas de três fios para seu encontro com o presidente suíço.

No último dia 21, a Rainha completou seus 96 anos e visitou sua residência em Sandrigham, na região de Nothfolk no Reino Unido. O local era a residência favorita do seu falecido marido Príncipe Philip.

O memorial do finado Príncipe, que aconteceu no final de março, foi a última saída pública da Rainha que compareceu na cerimônia ao lado do seu filho Andrew (62).

