Rainha Elizabeth II não morreu; entenda

Assunto tomou conta das redes sociais e pegou internautas de surpresa; informação foi corrigida

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 14h12

Nesta segunda-feira, 11, um mal entendido tomou conta das redes sociais, após um jornal publicar uma nota informando a morte da Rainha Elizabeth II (95).

A notícia publicada às 11h48 que dizia: 'Morre Elizabeth II, a mais longeva rainha da história britânica aos XX' foi corrigida pelo jornal, que retratou o erro técnico.

"É de praxe no jornalismo preparar com antecedência textos acerca de cenários possíveis e/ou prováveis, como a morte de líderes mundiais, celebridades e pessoas públicas", diz o comunicado.

Nas redes sociais, o nome do jornal e Elizabeth II ficaram entre os assuntos mais comentados e os internautas comentaram o erro técnico.

Importante reiterar que a Rainha Elizabeth II está vivíssima e recentemente completou 70 anos de reinado britânico, e em breve, fará as tradicionais festividades do Jubileu.

O jubileu de Rainha Elizabeth II em 2022

Apesar de a data do jubileu da Rainha Elizabeth II ser no dia 6 de fevereiro, as comemorações foram marcadas para a primeira semana de junho, entre o dia 2 a 5 de junho, quando o Reino Unido estará com um clima mais agradável de verão.

Na quinta-feira, 2 de junho, está marcado para acontecer o desfile de aniversário da rainha, que tem saída do Palácio de Buckingham, segue pelo The Mall e vai até o House Guards Parade. É bom lembrar que o desfile é acompanhado por membros da família real e por mais de 1.400 soldados.