Jojo Todynho faz barraco na porta da festa de Ludmilla: 'Ordinária'

Na porta da festa de Ludmilla, Jojo Todynho faz barraco com jornalista e tira satisfação sobre comentários que ele fez sobre ela

A cantora Jojo Todynho não deixou barato nem na festa de Ludmilla. Na noite desta quarta-feira, 24, a funkeira armou um barraco na porta do evento ao ver um jornalista que havia feito alguns comentários sobre ela.

As informações sobre a discussão foram reveladas pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, que presenciou o momento e conta como tudo aconteceu. Segundo o jornalista, a famosa gritou e questionou o profissional que a criticou no programa Chupim, da Metropolitana FM.

"Como você pode chamar alguém de ordinária sem conhecer a pessoa? Isso me afetou, e afeta também a minha avó. Mostraram para ela você me chamando de ordinária", teria falado Jojo Todynho para o jornalista Thiago Sodré, da RedeTV!.

O acerto de contas teria sido realizado no canto da festa, contudo, pelo alto tom de voz da cantora, as outras pessoas que estava ali conseguiram ouvir. Depois, ela ficou mais calma e mudou de ideia sobre falar com a imprensa da RedeTV!.

A fala que deixou a artista fora do sério foi esta: "A Jojo é uma ordinária, pelo amor de Deus. Essa mulher é uma ordinária, prepotente, arrogante, ignorante, metida, nojenta e agora agressora [...] Os porteiros do condomínio dela não gostam, as pessoas que trabalham com ela não gostam, os seguranças não gostam, a imprensa não gosta, os amigos não gostam, os artistas não gostam. Só quem gosta são os milhões de seguidores dela", disse o jornalista no programa Chupim.

Jojo Todynho se pronuncia após vídeo de barraco na faculdade

A cantora Jojo Todynho se pronunciou logo após sair um vídeo de uma discussão que protagonizou na faculdade onde cursa Direito. A famosa esclareceu o registro do momento em que apareceu brigando com uma colega da universidade.

A futura advogada deixou bem claro que não agrediu ninguém, como alegaram que ela teria dado um tapa na cara da mulher. A artista então explicou que discutiu sim e tirou satisfações com a pessoa após várias provocações no grupo de WhatsApp da sala.

"Não agredi ninguém, tá lá o pessoal da supervisão da escola que estava presente na situação para comprovar esse acontecimento aí de ontem. Como eu sou uma pessoa... muito menos ameacei, porque eu não mulher de ameaça, sabem disso, mas vamos lá, essa bonita aí tá desde as outras aulas, semana passada, de deboche comigo, mas até aí tudo bem, eu arquivando, aí uma outra bonita, descoupada, porque acho que grupo de faculdade é pra falar de trabalho de faculdade, não pra fazer fofoca e nem querer saber da vida do outro, não interessa", comentou ela explicando o que a tirou do sério. Veja mais aqui.