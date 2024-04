Wanessa confronta equipe após ser ignorada no BBB 24: 'Não olhou na minha cara'

No BBB 24, Wanessa 'pressentiu' que estava cancelada após ser ignorada por membro de equipe e, agora, tirou satisfação com a bailarina

Enquanto estava confinada do Big Brother Brasil 24, Wanessa chegou a teorizar que havia sido ‘cancelada’ fora do programa depois que foi ignorada por um membro de sua equipe durante uma festa do reality show. Na última quarta-feira, 24, a cantora encontrou a bailarina que ‘não olhou na sua cara’ e tirou satisfação pelas redes sociais.

Fora do confinamento, Wanessa se reuniu com sua equipe para iniciar os ensaios para seu novo show. Durante os preparativos, a cantora encontrou sua bailarina Monique, que havia trabalhado em uma das festas do programa e ignorado completamente a ‘chefe’. Com a volta da artista aos palcos, ela decidiu brincar com a dançarina.

“Finalmente eu tô de volta!”, Wanessa comemorou e mostrou que Monique continua em sua equipe: “Ela que eu achei que ela tinha me abandonado. Ela não olhou na minha cara!", disse a cantora em tom de brincadeira. "Para, eu não podia, estava trabalhando", a bailarina lamentou. "Amo”, a cantora apaziguou as ‘mágoas’ e abraçou a colega de palco.

a wanessa toda felizinha que voltou a ensaiar pra fazer show 🥹



— leticia w. (@letspfcw) April 24, 2024

Para quem não lembra dos detalhes, a filha de Zezé di Camargo e Zilu chegou a conclusão de que sua imagem fora do programa estava prejudicada após ser ignorada por três membros de sua equipe durante uma festa reality show. Enquanto a cantora estava confinada, eles estavam trabalhando nas apresentações de Gloria Groove.

"A Monique me ligou no meu aniversário, eu tenho intimidade com a Monique, e ela não olhou na minha cara. Eu fiquei olhando e ela não fez nada, não fez um bico, nada. Como se não me conhecesse. Meu baixista, minha vocalista ali também. Três pessoas da minha equipe estavam com a Gloria”, a cantora desabafou na ocasião.

Vale ressaltar que Wanessa já definiu seus próximos passos profissionais e até já marcou sua volta aos palcos. A confirmação veio quando uma casa de shows em São Paulo iniciou a venda de ingressos para seu show, programado para maio. Além disso, a cantora lançou uma música abordando o tema de seu cancelamento durante o reality show.

Como ficou a situação de Davi e Wanessa Camargo após o BBB 24?

Na última última terça-feira, 16, foi ao ar a grande final do BBB 24, a edição teve como campeão o motorista de aplicativo Davi. Na noite do último episódio, foi a primeira vez que alguns ex-BBB's se encontraram e conversaram sobre o que não gostaram de ouvir durante o programa, um desses exemplos é Wanessa Camargo com Davi.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da cantora Wanessa Camargo esclarece que os dois já conversaram durante a final do reality, além disso, também se encontraram na gravação do programa A Eliminação, do Multishow. Diante desse cenário, parece que a cantora e Davi já se resolveram; aos detalhes!