BBB 24: Wanessa Camargo prevê cancelamento após 'sinal' em festa

Durante uma conversa com os brothers, a cantora Wanessa Camargo expôs o motivo para acreditar que está cancelada fora do 'BBB 24'

Em conversa com alguns participantes do BBB 24 nesta quinta-feira, 1º, Wanessa Camargo contou que acredita que está cancelada fora do reality da TV Globo. Ela chegou a essa conclusão por causa de uma situação que aconteceu durante o show de Gloria Groove, que aconteceu nesta última quarta-feira, 31.

Sentada perto da piscina, a cantora disse para Marcus que na equipe de Gloria tinha três pessoas que também trabalham com ela, e durante a apresentação nenhum deles olhou para ela. "A Monique me ligou no meu aniversário, eu tenho intimidade com a Monique, e ela não olhou na minha cara", revelou a artista.

E completou: "Eu fiquei olhando e ela não fez nada, não fez um bico, nada. Como se não me conhecesse. Meu baixista, minha vocalista ali também. Três pessoas da minha equipe estavam com a Gloria", reforçou ela.

Confira:

Wanessa acha que está cancelada, pois tinham 3 pessoas da equipe dela na banda da Glória Groove e nenhum olharam na cara dela.



Ela queria o que? Que descessem e fossem abraçar ela?



Mas num ponto ela tem razão: Tá canceladíssima. 🗣️🗣️🗣️#BBB24#RedeBBB

Wanessa diz que se sente inferior em relação a Sandy

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao fazer um desabafo sobre como se sente em sua vida profissional. Em uma conversa em tom de desabafo com Yasmin Brunet no BBB 24, da Globo, ela revelou um momento de fragilidade ao se comparar com a cantora Sandy.

"A minha história veio assim. Quando comecei a carreira, eu era só filha… Eu estava sempre atrás da Sandy, sempre atrás de alguma coisa, estava sempre em segundo... A Sandy uma vez falou isso para uma pessoa: 'A Wanessa não sabe o tamanho que tem, se ela soubesse…'. O Dado fala para mim isso direto, meu pai fala para mim isso direto. Eu me sinto uma fraude o tempo inteiro [...]", lamentou. Veja o desabafo completo!