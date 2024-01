BBB 24: Wanessa expõe fragilidade: ‘Eu sempre estava atrás da Sandy’

Em momento no BBB 24, a cantora Wanessa Camargo expõe fragilidade ao se sentir inferior em relação a Sandy: ‘Sempre em segundo…’

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao fazer um desabafo sobre como se sente em sua vida profissional. Em uma conversa em tom de desabafo com Yasmin Brunet no BBB 24, da Globo, ela revelou um momento de fragilidade ao se comparar com a cantora Sandy.

“A minha história veio assim. Quando comecei a carreira, eu era só filha… Eu estava sempre atrás da Sandy, sempre atrás de alguma coisa, estava sempre em segundo…”, disse ela.

E completou: “A Sandy uma vez falou isso para uma pessoa: ‘A Wanessa não sabe o tamanho que tem, se ela soubesse…’. O Dado fala para mim isso direto, meu pai fala para mim isso direto”.

Então, ela explicou como se sente com tudo isso. “Eu me sinto uma fraude o tempo inteiro. É esse lugar que me machuca porque eu sei que não posso esconder. Eu não me dou valor, não acho que sou boa o suficiente. É isso que está me pegando aqui e é isso que eu sinto”, desabafou.

Wanessa revela curiosidade sobre Sandy

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao fazer uma revelação sobre a vida profissional da cantora Sandy durante uma conversa no BBB 24. Ela estava no quarto com seus aliados quando entregou uma curiosidade da vida da amiga.

Tudo aconteceu quando Michel quis saber se os artistas levam suas próprias roupas quando vão gravar um programa de TV ou se usam as roupas fornecidas pela produção. Então, Wanessa respondeu: “A gente leva. Se você quiser ou não tiver, pode pedir antes. Eu nunca pedi. Eu sempre trabalhei com as minhas roupas. O que eu faço às vezes é não ter maquiador e pedir maquiador lá”, disse ela.