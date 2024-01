BBB 24: Wanessa revela detalhe da vida de Sandy: ‘Só ela consegue’

Wanessa Camargo surpreende ao falar uma curiosidade sobre a vida profissional da cantora Sandy durante conversa no BBB 24

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao fazer uma revelação sobre a vida profissional da cantora Sandy durante uma conversa no BBB 24. Ela estava no quarto com seus aliados quando entregou uma curiosidade da vida da amiga.

Tudo aconteceu quando Michel quis saber se os artistas levam suas próprias roupas quando vão gravar um programa de TV ou se usam as roupas fornecidas pela produção. Então, Wanessa respondeu: “A gente leva. Se você quiser ou não tiver, pode pedir antes. Eu nunca pedi. Eu sempre trabalhei com as minhas roupas. O que eu faço às vezes é não ter maquiador e pedir maquiador lá”, disse ela.

Ao falar de maquiagem, ela citou Sandy. “Isso bem no começo, agora faz anos que eu levo o meu. Porque sabe o seu rosto, o que você gosta já. Tem gente que se maquia, como a Sandy, só ela consegue. E melhor que muita gente. Ela já sabe o olhinho dela, como que faz tudo ”, declarou.

Wanessa e Sandy na TV

As cantoras Wanessa Camargo e Sandy participaram do programa Domingão com Huck, da Globo, e relembraram os rumores de rivalidade no passado. Como cresceram no mesmo cenário musical, as duas foram inúmeras vezes apontadas como rivais na carreira, mas elas fazem questão de desmentir. Juntas no palco, Wanessa relembrou como se aproximou de Sandy há alguns anos.

Ela contou que elas foram alvos de boatos sobre rivalidade. “Eu tinha dúvida se ela realmente gostava de mim. Um dia, eu liguei e falei para ela: se alguma coisa te falaram, é mentira. Eu sou sua fã”, afirmou.

Então, a relação delas se aproximou e são amigas até hoje. “Depois, a gente começou a se falar, ver como a gente gosta das mesmas coisas, ela me deu até dica de refluxo, aromaterapia. Sempre nós mulheres somos coladas dessa forma [de rivalidade], e juntas podemos ser muito mais”, afirmou ela.

No palco, elas ainda cantaram a música Leve, que gravaram juntas para o projeto Nós, Voz, Eles, de Sandy, no ano passado.