Wanessa Camargo fala sobre Sandy: 'Tinha dúvida se ela realmente gostava de mim'

Ao ser questionada sobre suposta rivalidade com Sandy, Wanessa Camargo abre o coração ao relembrar aproximação delas: 'Um dia, eu liguei'

As cantoras Wanessa Camargo (40) e Sandy (40) participaram do programa Domingão com Huck, da Globo, e relembraram os rumores de rivalidade no passado. Como cresceram no mesmo cenário musical, as duas foram inúmeras vezes apontadas como rivais na carreira, mas elas fazem questão de desmentir. Juntas no palco, Wanessa relembrou como se aproximou de Sandy há alguns anos.

Ela contou que elas foram alvos de boatos sobre rivalidade. “Eu tinha dúvida se ela realmente gostava de mim. Um dia, eu liguei e falei para ela: se alguma coisa te falaram, é mentira. Eu sou sua fã”, afirmou.

Então, a relação delas se aproximou e são amigas até hoje. “Depois, a gente começou a se falar, ver como a gente gosta das mesmas coisas, ela me deu até dica de refluxo, aromaterapia. Sempre nós mulheres somos coladas dessa forma [de rivalidade], e juntas podemos ser muito mais”, afirmou ela.

No palco, elas ainda cantaram a música Leve, que gravaram juntas para o projeto Nós, Voz, Eles, de Sandy, no ano passado.

Recentemente, Wanessa Camargo contou sobre a ajuda de Sandy na época em que recebeu apoio para elas gravarem juntas pouco depois do anúncio de sua separação. "Obviamente, a gente foi virando amigas, criando uma relação e, depois, surgiu esse ano [2022], num momento em que eu estava tão frágil e me sentindo tão julgada, Sandy e Lucas me dão a mão e falam: 'Vem cá fazer essa música com a gente que tem tudo a ver com você'", disse no PodDelas, e completou: "Posso dizer que a Sandy teve sororidade. Em vez de ficar: 'Vamos esperar como que está a situação midiática ou imagem, ela falou: 'Vamos cantar juntas, agora é a hora, a música é a sua cara'".