Como ficou a situação de Davi e Wanessa Camargo após o BBB 24?

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Wanessa Camargo esclarece sobre a relação da cantora com Davi, campeão do BBB 24

Nesta última terça-feira, 16, foi ao ar a grande final do BBB 24, a edição teve como campeão o motorista de aplicativoDavi (21). Na noite do último episódio, foi a primeira vez para alguns ex-BBB's se encontraram e conversaram sobre o que não gostaram de ouvir durante o programa, um desses exemplos é Wanessa Camargo (41) com Davi. Como ficou a situação deles após o BBB 24?

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da cantora Wanessa Camargo esclarece que os dois já conversaram durante a final do reality, além disso, também se encontraram na gravação do programa A Eliminação, do Multishow. Diante desse cenário, parece que a cantora e Davi já se resolveram.

Para quem não se recorda, Wanessa foi desclassificada do Big Brother Brasil 24 depois de Davi reclamar sobre uma possível agressão após uma festa. Tudo isso aconteceu em março e os dois se encontraram pela primeira vez na final do programa.

NOS BASTIDORES

Não é só a equipe de Wanessa que confirma que ela se resolveu com Davi, outros participantes da edição também afirmaram presenciar um clima de paz entre eles durante a grande final do BBB 24.

Em entrevista ao portal Leo Dias, o brother Michel comentou sobre a relação dos dois durante os bastidores: "Clima maravilhoso. Davi e Wanessa muito bem, a gente viu muito rápido Davi no finalzinho, dando parabéns".

DE VOLTA

Na noite da final do BBB 24, a cantora Wanessa Camargo pegou a todos de surpresa ao retomar a sua carreira de forma inesperada. A filha de Zezé Di Camargo (61) lançou a música 'Caça Likes', que fala sobre a cultura do cancelamento e toda a sua experiência no BBB 24.

Em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, a ex-BBB compartilhou a capa de sua nova canção, que tem uma maçã coberta por uma gosma verde. Na legenda, Wanessa falou um pouco sobre o que lhe motivou a escrever a música e sobre o seu processo de recuperação após expulsão do programa.