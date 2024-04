Boninho diverte com reação ao receber cantada de Ana Furtado: 'Cafona'

Curtindo as férias no Japão após o BBB 24, o diretor Boninho caiu na risada ao receber uma cantada inesperada da esposa, Ana Furtado

Após o fim do BBB 24, o diretor de TV Boninho decidiu viajar para descansar um pouco dos três meses de trabalho intenso no reality show. Ao lado da esposa, a atriz e apresentadora Ana Furtado, o 'Big Boss' está no Japão e tem aproveitado cada momento visitando pontos turísticos do país.

Na manhã desta quinta-feira, 25, Ana usou as redes sociais para dividir com os seguidores um registro descontraído com o marido. Em seu perfil oficial no Instagram, ela mostrou que o casal estava em frente ao palácio onde o imperador mora e, aproveitando a ocasião, se declarou para Boninho com uma cantada divertida.

No vídeo publicado, os dois aparecem abraçados enquanto Ana Furtado grava o momento: "Você não é o imperador, mas é o rei do meu coração. O imperador do Japão mora aqui, ó. Não me interessa, eu só me interesso pelo meu rei, Boninho", declarou a atriz, aos risos.

"Que cafona", respondeu o 'Big Boss', caindo na risada. Em seguida, o diretor de TV deu um selinho na amada, que seguiu mostrando o ponto turístico. "Foi cafona", concordou Ana Furtado, rindo da própria cantada.

Na legenda, ela escreveu: "O meu Rei mora no Rio… e AMA umas cantadas cafonas que eu sei! Te amo". "Ahhh esse casal é o melhor de todos", comentou um internauta. "Inspirada na cantada do Alegrete", brincou outra, se referindo a cantada utilizada por Matteus dentro do BBB 24 com Isabelle Nogueira.

Para chegar ao destino, Boninho e Ana Furtado pegaram um voo luxuoso, com direito a chuveiro no banheiro. Durante a viagem de avião, a famosa mostrou alguns detalhes da cabine privativa da aeronave onde passaram algumas horas.

Tadeu Schmidt revela comemoração com Boninho após a final do BBB 24

O apresentador Tadeu Schmidt revelou um acontecimento dos bastidores após a grande final do Big Brother Brasil 24, realizada na última terça-feira, 16. Ele, que está no comando do reality show da TV Globo desde a temporada de 2022, contou que o elenco da edição não foi o único a celebrar a noite especial.

Durante sua participação no 'Conversa com Bial', Tadeu revelou que o diretor Boninho o convidou para comemorar o sucesso do programa depois da exibição do último programa, que consagrou Davi como vencedor da competição.

"O BBB terminou já era uma e pouco da manhã. Boninho me chamou para beber um vinho, e eu fui. Quando fui dormir o sol já tinha nascido", disse o comunicador. Tadeu Schmidt foi o primeiro convidado da oitava temporada do programa de Pedro Bial.