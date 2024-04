Bruno Gadiol relembra relacionamento aberto: ‘Gatilho’

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno Gadiol relembra namoro aberto e fala sobre novo álbum após lançamento que causou frisson nas redes sociais

Feliz da vida com o novo namorado, o dentista Rômulo Marcato, Bruno Gadiol avisa que o seu relacionamento é fechado. O cantor, que costuma receber cantadas de fãs por meio de comentários e direct nas redes sociais, descarta viver um romance aberto. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revela já ter se permitido ao modelo, mas destaca ter se encontrado no namoro monogâmico.

"É fechado, já tive uma relação aberta, já tive um namoro à distância que foi assim e foi tudo bem. Acho que o namoro aberto dá sempre uns gatilhos que se a gente não for maduro o suficiente pode dar uma balançada", relembra.

O atual namoro do ator foi mantido em segredo desde o início do ano por conta da estratégia de divulgação da música Sugar Daddy. Na ocasião, ele causou frisson ao sugerir romance com um homem da terceira idade. A canção foi escolhida para iniciar os trabalhos do novo álbum do artista.

Para sua nova era, o cantor promete lançar três atos em que deve mostrar diferentes versões de si. "Eu pensei em dividir o [meu álbum] em três atos, o um seria esse mais ousado que vai mostrar um Bruno [mais livre]. depois vou entregar uma outra fase, uma outra parte porque eu sinto quesou muita coisa pra fazer uma coisa só. Todas as partes são livres, mas sinto que essa [primeira] vai tocar em camadas que a sociedade não tá tão preparada", conta.

"Vai ter esse Bruno ousado e depois vai ter a parte dois que vai ser um Bruno já diferente desse e a parte três para fechar também um Bruno diferente. Eu sou geminiano com ascendente em gêmeos, tem mais outras duas coisas no meu mapa em gêmeos então eu sinto que sou uma pessoa muito [eclética]. Uma hora quero cantar pagode, depois eu quero cantar sertanejo", conclui.