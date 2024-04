Carolina Dieckmann celebra 18 anos de personagem vilã: 'Malvada favorita'

A atriz Carolina Dieckmann resgatou alguns cliques de sua personagem Leona em 'Cobras e Lagartos' e recebeu elogio dos fãs

A atriz Carolina Dieckmann desbloqueou uma memória especial nos fãs! Na última quarta-feira, 24, a artista resgatou alguns cliques de sua personagem na novela 'Cobras e Lagartos', da Globo, exibida em 2006, e celebrou os 18 anos da grande Leona.

Apesar de muitos telespectadores apontarem sua personagem Camila em 'Laços de Família' (2000) como uma verdadeira vilã, Leona foi o primeiro papel oficial de não-mocinha interpretado por Carolina Dieckmann.

"18 anos que essa moça estreou... minha malvada favorita. minha it girl preferida. Ahhhhh, LEONA, como é bom ter você na minha vida!", escreveu a loira na legenda da publicação. Nos comentários, diversos internautas elogiaram a atuação da atriz e não esconderam a saudade que sentem da personagem.

"Você foi perfeita para esse papel, não imagino ninguém fazendo ela, tinha que ser você, foi feito para você", declarou uma seguidora. "Só quem viveu sabe, impossível odiar", disse outra. "Você nunca mais vai fazer uma Leona não? Queria tanto outra vilã diva assim", falou uma terceira.

Além de Carolina Dieckmann, grandes nomes como Lázaro Ramos, Tais Araújo, Mariana Ximenes, Henri Castelli, Marília Pêra, Nanda Costa, Stepan Nercessian e mais, também fizeram parte do elenco de 'Cobras e Lagartos'.

Rodrigo Simas mostra bastidores da morte de Venâncio em Renascer

O ator Rodrigo Simas se despediu oficialmente do remake de 'Renascer', exibido no horário nobre da TV Globo. Na manhã desta terça-feira, 23, o artista usou as redes sociais para compartilhar alguns registros dos bastidores da cena em que seu personagem, José Venâncio, é velado.

Para quem não acompanha a novela adaptada por Bruno Luperi, Venâncio, filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira), morreu de forma trágica ao ser baleado no capítulo de segunda-feira, 22. O tiro, no entanto, disparado por Coronel Egídio (Vladimir Brichta), seria para atingir seu irmão, João Pedro (Juan Paiva).

Em seu Instagram oficial, Rodrigo Simas dividiu com os fãs momentos da gravação do velório de seu personagem. Nas fotos publicadas, o artista surge deitado em um caixão ao lado de outros atores do elenco em um momento descontraído.

Em outros registros, Venâncio aparece sendo preparado pela produção com sangue falso, simulando a bala atingida em seu peito. Nos comentários, diversos fãs elogiaram sua atuação no remake de 'Renascer' e aplaudiram a cena sensível da despedida do personagem.