Jubileu de 70 anos da Rainha Elizabeth II promete festividades e até concurso de sobremesa para a monarca

Para celebrar os 70 anos de Rainha Elizabeth II no trono, o Palácio de Buckingham anunciou várias festividades, concurso e feriado em junho

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 09h00

No domingo, 6 de fevereiro, acontece o jubileu de 70 anos da Rainha Elizabeth II (95) no trono britânico.

Para celebrar o momento único na história do Reino Unido, o Palácio de Buckingham anunciou uma série de festividades, concursos e até feriado de 4 dias em junho para comemorar o marco da soberana.

A Rainha Elizabeth II - que com apenas 25 anos assumiu o reinado após a morte de seu pai George VI (1895-1952) - será a primeira monarca a completar 70 anos no trono britânico.

Rainha Elizabeth II na juventude - Foto: Getty Images

O jubileu de Rainha Elizabeth II em 2022

Apesar de a data do jubileu da Rainha Elizabeth II ser no dia 6 de fevereiro, as comemorações foram marcadas para a primeira semana de junho, entre o dia 2 a 5 de junho, quando o Reino Unido estará com um clima mais agradável de verão.

Na quinta-feira, 2 de junho, está marcado para acontecer o desfile de aniversário da rainha, que tem saída do Palácio de Buckingham, segue pelo The Mall e vai até o House Guards Parade. É bom lembrar que o desfile é acompanhado por membros da família real e por mais de 1.400 soldados.

O desfile então é finalizado com Rainha Elizabeth II acompanhando de sua varanda do palácio um show no céu da Força Aérea Real.

Rainha Elizabeth II acenando em sua varanda - Foto: Getty Images

Em 3 de junho, está prevista uma cerimônia religiosa na Catedral St. Paul em Londres. No dia seguinte, 4 de junho, a monarca participará de um show que terá as "maiores estrelas do mundo".

Para fechar a data especial, no dia 5 de junho, terão mais de 200.000 festas de bairros organizadas por voluntários além de um grande desfile em Londres com bastante toques artísticos.

Concurso para a sobremesa da Rainha Elizabeth II

Antes do feriado em junho, acontecerá um concurso nacional para os especialistas e fãs em confeitaria criarem uma sobremesa em homenagem à rainha.

As inscrições poderão ser feitas até dia 4 de fevereiro e o resultado será divulgado ao vivo no dia 14 de março, após fazerem três rodadas de julgamento.

- Aos 95 anos, Rainha Elizabeth II é proibida de beber todos os dias

Os participantes terão que preparar pudins para os jurados. Entre os escolhidos para a missão de provar está o chef do Palácio de Buckingham, Mark Flanagan (50), a ex-jurada do reality Great British Bake Off, Dame Mary Berry (86), a jurada do Masterchef: The Professionals, Monica Galetti (46).

Após a aprovação, a receita vencedora de pudim será disponibilizada para a população que poderá aprendê-la passando até para as próximas gerações.

Plante uma árvore para o jubileu

Outra iniciativa para o jubileu de 70 anos da Rainha Elizabeth é a plantação de árvores em todo o Reino Unido durante o ano de 2022.

O The Queen's Green Canopy tem o intuito de incentivar o povo a plantar. Até o momento, o Palácio afirmou que mais de 60.000 mil árvores foram plantadas. O objetivo é registrar cada uma em mapa digital, que será mostrado para a monarca no fim do ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

Membros da família real no jubileu

Cercada por polêmicas, provavelmente nem toda a família real estará na comemoração dos 70 anos da Rainha Elizabeth II no trono.

Ainda não é certa a presença do príncipe Andrew (61) nas festividades. Isso porque, o Duque de York teve seus títulos militares após acusações de abuso sexual.

- Príncipe Harry deve retornar para a Inglaterra após fazer "as pazes" com o pai: ''Melhoria na relação''

A presença do príncipe Harry (37) e de sua esposa Meghan Markle (40) também não é certa, visto que o ele está buscando uma revisão judicial sobre poder pagar pessoalmente por proteção policial para ele e sua família.