Nicole Bahls apresenta para Regiane Alves sua galinha com nome da atriz

Mais uma! Nicole Bahls apresenta xará de Regiane Alves em sua fazenda particular e mostra encontro especial entre as duas

Acostumada a nomear seus animais homenageando famosos, Nicole Bahls apresentou para Regiane Alves a galinha que tem o nome da atriz. O encontro especial aconteceu na mansão da modelo e as duas se divertiram muito.

De cor branca e raça exótica, a pet recebeu o nome da famosa por conta de seu penteado e jeito calmo de ser. A ex-panicat então contou que gosta muito de Regiane e que por isso quis fazer a homenagem.

"Minha filha Regiane Alves, encontrou a sua irmã gêmea, @regianealves haha… Um dia cheio de risadas e boas energias!", contou a ex-participante de A Fazenda ao surgir em meio a sua mini fazendinha particular montada em sua mansão.

Muito contente com o encontro, a atriz falou o que achou. "Amei passar uma tarde deliciosa com você! Obrigada por todo o carinho e pela recepção! Foi lindo", disse ela após encontrar o pet com seu nome.

É bom lembrar que Nicole Bahls mora em uma mansão.O imóvel dela já chama atenção por sua extensão: A mansão tem 20 mil metros quadrados. Além disso, a casa ainda conta com 22 banheiros e três cozinhas, sendo que, em uma delas há uma geladeira destinada apenas para guardar sorvetes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicole Bahls (@nicolebahls)

Nicole Bahls anuncia o fim de seu relacionamento

A modelo Nicole Bahls anunciou o fim de seu relacionamento com o empresário Marcelo Viana. A notícia foi dada por ela em sua rede social ao postar uma foto ao lado do até então companheiro.

Após mais de dois anos, o casal não está mais junto e o motivo não foi de certo revelado pela ex-panicat. Apenas agradecendo o tempo ao lado dele, Nicole Bahls comentou que o acha incrível, mas que estão em caminhos diferentes.

"Em respeito a todos os fãs e a todo esse tempo que eu vivi ao lado da Marcelo eu venho anunciar o fim do nosso relacionamento! Vivemos momentos incríveis que jamais esquecerei ao longo desses mais de 2 anos juntos, nosso ciclo chega ao fim porém o respeito e o carinho por ele vai ser eterno em meu coração!", começou dizendo. Saiba mais aqui.