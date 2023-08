Fazenda, 22 banheiros e salão de beleza: Saiba detalhes da mansão de Nicole Bahls

Vídeo do humorista Lucas Rangel mostrando detalhes da mansão de Nicole Bahls viralizou nas redes

Dona do bordão "ai quetudo", a apresentadora Nicole Bahls (37) se tornou assunto nesta semana ao abrir as portas de sua mansão para o humorista Lucas Rangel (26). O youtuber fez um tour pela casa da modelo e elencou detalhes que chamaram atenção no imóvel.

O imóvel de Nicole Bahls já chama atenção por sua extensão : A mansão tem 20 mil metros quadrados. Além disso, a casa ainda conta com 22 banheiros e três cozinhas, sendo que, em uma delas há uma geladeira destinada apenas para guardar sorvetes.

O humorista ainda mostrou que a ex-panicat conta com um salão de beleza próprio em casa. Conhecida por gostar de receber visitas, a apresentadora ainda caprichou nos quartos de hóspedes, que incluem piscina e spa com vista para a mata.

A ex-panicat ainda conta com uma área de lareira enorme, com lugares para receber muitos visitantes. "Cabem 50 pessoas", brinca Rangel. Bastante ligada a esportes, Nicole Bahls ainda tem sua própria academia e quadra de beach tênis.

Outros detalhes inusitados da casa da apresentadora são o poço de água, localizado no meio do quintal, sua própria capela, um de descanso com redes e sua fazenda particular, que conta com animais como vacas, galinhas e bezerros, com direito a um petshop.

Em abril deste ano, Nicole Bahls deixou os fãs surpresos ao aparecer em fotos com seu ex-namorado, o empresário Marcelo Viana. Ela fez um post nas redes sociais com fotos dos dois juntos durante passeios em que ela estava com o pé imobilizado devido à uma cirurgia.

CONFIRA O VÍDEO DE LUCAS RANGEL EXIBINDO DETALHES DA MANSÃO DE NICOLE BAHLS: