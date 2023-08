Nicole Bahls mostra detalhes da área externa de sua mansão no Rio de Janeiro

A modelo Nicole Bahls mostra detalhes de sua mansão no Rio de Janeiro em entrevista descontraída; descubra os luxos da casa!

Nesta segunda-feira, 14, a modelo e ex-Fazenda Nicole Bahls voltou a mostrar detalhes de sua mansão milionário no Rio de Janeiro. Em participação do quadro Pod Entrar, do podcast Pod Delas, a musa abriu as portas de sua residência para uma entrevista descontraída.

Bahls recebeu o influenciador Lucas Rangel, que apresenta o quadro, para mostrar sua propriedade de 20.000 m², o equivalente a dois campos inteiros de futebol. A casa conta com 22 banheiros, 12 quartos e muitas outras acomodações que deixam os visitantes babando.

A gata mostrou sua enorme piscina na área externa, que conta com churrasqueira e espaço gourmet luxuoso para festas. O cômodo conta com choppeira, cook top, forno, geladeira para bebidas e vários suplementes para criar drinks deliciosos.

Nicole também mostrou detalhes de sua academia ao ar livre, com equipamentos variados para a modelo manter a sua rotina fitness. O local é perto de um SPA, que leva hidromassagem que pertencia ao Big Brother Brasil, na edição de 2021.

O jardim também é equipado com um enorme sofá, que envolve um espaço para fogueira, e várias redes para relaxar. Ah, sem falar ele ainda tem uma área de jogos, com mesa de sinuca, freezer de picolés, quadra de vôlei e mais um espaço gourmet.

Em seguida, Bahls mostrou outros luxos presentes em sua casa. Entre eles estão: um mini salão de beleza particular, uma capela, bangalôs para hospedar visitantes. Cada um desses quartos conta com banheiros enormes, closets e até mesmo piscinas privativas.

A ex-Fazenda também mostrou que não deixou o reality show no esquecimento. Nicole conta com sua própria fazendinha, onde ela cria várias galinhas, vacas e cabritos. Cada um dos bichos leva o nome de uma pessoa famosa. O espaço ainda conta com um quarto próprio fazer dar banho em seus pets, já que ela tem vários cachorros em sua casa.

Ao finalizar a entrevista, Bahls ainda abriu um pouco do interior da casa para Lucas Rangel. No vídeo, a modelo mostrou detalhes de sua sala, cozinha, quarto e até mesmo suas varandas, com vista para o enorme jardim de sua mansão. Por fim, ela mostrou detalhes de seu closet, que guarda todas as suas roupas de grife.

Confira o tour completo pela mansão de Nicole Bahls: