Camila Queiroz reage ao descobrir que vaca de Nicole Bahls ganhou seu nome

Nicole Bahls batiza vaca inspirada em Camila Queiroz por novela Amor Perfeito e atriz descobre

Oi? A influenciadora digital e ex-Fazenda Nicole Bahls tem um animal novo com um nome para lá de diferente: Camila Queiroz! A atriz, claro, não deixou de notar a homenagem que a modelo fez ao colocar seu nome em uma nova bezerra que abriga em seu sítio, ao lado de outros animais.

“A Nicole Bahls deu o nome de CAMILA QUEIROZ pra vaquinha dela. PARAAAA [risos]. Eu tô passando malll”, se divertiu a atriz de Amor Perfeito, através de uma publicação em seu perfil oficial no Twitter, respondendo a um vídeo no qual Nicole aparece falando o nome da nova aquisição do sítio.

CAMILA QUEIROZ MINHA FILHA,VOCÊ FOI BATIZADA!!! https://t.co/qiOjc503GB — Camila Queiroz (@Camiqueirozreal) June 21, 2023

“Camila Queiroz, ei, Camila Queirozzzzz. Desculpa, não consigo parar, tô viciada”, brincou Camila, imitando o momento no qual Nicole chama sua vaquinha. “Estou explodindo de felicidade, porque chegou uma nova integrante aqui em casa”, explicou a influenciadora, feliz demais com a nova integrante da família.

🚨MEU DEUS! Nicole Bahls escolheu o nome da sua nova vaca, vai se chamar “Camila Queiroz”, ela disse que a vaca é meiga e charmosa igual a atriz! pic.twitter.com/OAOqiiQA70 — PopChart (@popchartpc) June 21, 2023

Camila Queiroz relembra época de modelo: "Nem um copo d'água"

Camila Queiroz falou sobre a desvalorização que as modelos vivem, principalmente quanto estão começando na carreira. A atriz contou que não sente falta da exploração da profissão. Ao jornalista Lucas Pasin, do Splash, ela afirmou: "Eu não sinto saudade da humilhação que as modelos vivem, porque muitas vezes você vai fazer um trabalho e não te oferecem nem um copo da água".

"Eu amo ter sido modelo antes de ser atriz. Isso quer dizer que eu possa ter sofrido bullying, sofrido algum tipo de preconceito, mas eu não me importo. Eu não me apego a isso. Tenho muito orgulho de ter sido modelo", disse ela. "Está cada vez mais perdendo espaço [a profissão]. Na minha época como modelo, a gente já estava perdendo muito espaço e, hoje, elas competem com a gente [atrizes] e influencers. Então, é uma carreira que cada vez mais as meninas estão buscando outras alternativas", disse sobre as tendências no mercado da moda.