Camila Queiroz relembra época de modelo: "Nem um copo d'água"

Atriz Camila Queiroz lamentou desvalorização e humilhação das modelos

A apresentadora, modelo e atriz de Camila Queiroz falou sobre a desvalorização que as modelos vivem, principalmente quanto estão começando na carreira. Ela contou que não sente falta da exploração da profissão.

Ao jornalista Lucas Pasin, do Splash, a esposa de Klebber Toledo afirmou: "Eu não sinto saudade da humilhação que as modelos vivem, porque muitas vezes você vai fazer um trabalho e não te oferecem nem um copo da água"

"Eu amo ter sido modelo antes de ser atriz. Isso quer dizer que eu possa ter sofrido bullying, sofrido algum tipo de preconceito, mas eu não me importo. Eu não me apego a isso. Tenho muito orgulho de ter sido modelo", disse ela sobre os pré-conceitos contra pessoas que tiveram outra profissão antes de se tornarem atores, como, por exemplo, influenciadores digitais.

"Está cada vez mais perdendo espaço [a profissão]. Na minha época como modelo, a gente já estava perdendo muito espaço e, hoje, elas competem com a gente [atrizes] e influencers. Então, é uma carreira que cada vez mais as meninas estão buscando outras alternativas", disse sobre as tendências no mercado da moda.

Ela desfilou no São Paulo Fashion Week nesta semana e agradeceu a marca que a escolheu pela experiência em publicação recente.

Veja: